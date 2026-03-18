Burguerville regresa a Medellín: ¿cuándo y dónde comprar las entradas?

El auge de los festivales gastronómicos en Colombia sigue siendo un referente en el país y un atractivo turístico para miles y miles de personas que ven en ellos una alternativa para salir y conocer, así como un impulso económico para millones de empresarios, y ahora la apuesta llega desde Medellín.

La capital paisa vuelve a meterse en el radar con el regreso de Burgerville Medellín 2026, una experiencia que gira en torno a uno de los platos más populares del mundo: la hamburguesa. Y luego de una primera edición que logró convocar a miles de asistentes, el evento regresa con una propuesta mucho más amplia, la cual combina cocina, música y entretenimiento.

La expectativa no es menor, pues se espera que la asistencia supere las 25.000 personas, lo que lo convierte en un atractivo tanto para locales como para turistas. Más allá de solo comer, el plan apunta a que se convierta en un espacio para que familias y amigos disfruten del plato, así como recorrer y conocer nuevas propuestas culinarias.



Burguerville regresa a Medellín: así será el evento de hamburguesas

El evento tendrá lugar los días 10, 11 y 12 de abril en el Parque Comfenalco Guayabal, un espacio que será adecuado para recibir a decenas de marcas y miles de asistentes; de esta manera, la hamburguesa será la gran protagonista, con versiones creadas para el festival.

Restaurantes consolidados llegan para presentar nuevas propuestas gastronómicas y ofrecer combinaciones creativas que busquen sorprender a todo tipo de público, desde los más expertos hasta aquellos que buscan probar algo diferente.



Hamburguesas de Burguerville Suministrado

Cómo comprar boletas a Burguerville Medellín

Antes de la apertura oficial del evento, se llevará a cabo una preventa exclusiva para clientes que cuenten con tarjetas Visa Davivienda, que permitirá comprar entradas con el 50 % de descuento durante 40 horas, entre el 17 y 19 de marzo. Luego de ello, la boletería será habilitada para el público general.

El evento tendrá una amplia oferta gastronómica que incluye hamburguesas, acompañamientos y postres. Por lo tanto, entre los participantes se destacan: Andes Burger, Barbacoa, Barrio Burger, Blue Smash Burger, Boycott (Lima), Bramante, Brioche, Bubu Burger (Bogotá), Chum Burgers, Classic Diner, Coyo Taco, Godo Facts (Bogotá), Home Burgers, Los Valientes (Bogotá), MásFinca, Office Burger, Pan y Pedazo, Pedacito Burger, Rocoto x Hot Wings; también alitas con Sir Frank (Bogotá) y The Grill Station y Zombra, quienes presentarán creaciones exclusivas para el evento.



Buena comida y música: esto trae Burguerville

Más allá de la comida, Burgerville también busca consolidarse como una alternativa completa para el fin de semana. El evento, además de hamburguesas, contará con música en vivo, activaciones de marca y espacios diseñados para recorrer sin afán, así como una atmósfera que mezcla cultura urbana y gastronomía.

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La iniciativa, impulsada por organizadores como Breakfast Live y The Gula Group, también reafirma el papel de Medellín como uno de los epicentros gastronómicos del país. Este tipo de eventos no solo dinamiza la economía local, sino que fortalece la identidad culinaria de la ciudad.