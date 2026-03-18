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Blu Radio  / Turismo  / Burguerville regresa a Medellín: ¿cuándo y dónde comprar las entradas?

Burguerville regresa a Medellín: ¿cuándo y dónde comprar las entradas?

La capital paisa vuelve a meterse en el radar con el regreso de Burgerville Medellín 2026, una experiencia que gira en torno a la hamburguesa.

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