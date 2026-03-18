La historia de la condena a un guía de buceo por la muerte de una mujer en Cartagena

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de tres años de cárcel por el delito de homicidio culposo contra un hombre que se desempeñaba como guía de buceo, por la muerte de una mujer durante una de estas prácticas en Cartagena.

Según la investigación, un grupo de personas descendió a una profundidad cercana a los 28 metros y la víctima, quien acompañaba la expedición y tomaba fotografías bajo el agua, desapareció durante la primera inmersión sin que el guía lo advirtiera.

Corte Suprema de Justicia. Foto: Corte Suprema

Solo al finalizar la actividad y cuando todos los buzos regresaron a la lancha se notó su ausencia. El cuerpo de la mujer nunca pudo ser recuperado.

La Corte Suprema de Justicia determinó que el instructor incumplió su deber de supervisión y control, pese a que, como líder de la actividad, tenía la obligación de vigilar permanentemente a los participantes y aplicar los protocolos de seguridad propios del buceo recreativo, una actividad considerada de alto riesgo.



Buceo Foto: AFP

Para el alto tribunal, la conducta del guía excedió el riesgo permitido y generó un resultado previsible y evitable, por lo que se configuró el delito de homicidio culposo. Además, se estableció que contaba con la formación y la experiencia necesarias para evitar el hecho, pero omitió las medidas técnicas exigidas por la práctica.

La Sala de Casación Penal también advirtió que la empresa organizadora incumplió protocolos de planeación, ejecución y supervisión, por lo que podrá ser vinculada como tercero civilmente responsable dentro del incidente de reparación integral.