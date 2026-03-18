En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Explosivo en frontera con Ecuador
Zulma Guzmán
Millonarios
Venezuela, campeón de béisbol

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / La historia de la condena a un guía de buceo por la muerte de una mujer en Cartagena

La historia de la condena a un guía de buceo por la muerte de una mujer en Cartagena

La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena contra un guía de buceo declarado responsable de homicidio culposo por la desaparición y muerte de mujer durante una práctica de buceo recreativo en el mar de Cartagena.

Publicidad

Publicidad

Publicidad