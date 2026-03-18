Osorio avanza en Miami tras vencer a Siniakova y sufre un gesto displicente

Camila Osorio empezó con buena fortuna el Masters de Miami. La cucuteña avanzó a segunda ronda después de haber ganado, con parciales 6-1 y 6-4, a la checa Katerina Siniakova. Mañana jugará contra la también checa Karolina Muchová, en un horario por definir.



Osorio avanzó satisfactoriamente

A punto de definirse el último punto, Katerina Siniakova, número 42 del ranking WTA, se resbaló y sufrió una caída. Una acción que la llevó a la eliminación de la competencia. Osorio se acercó a darle la mano; rapida y tenuemente, la checa correspondió el gesto y salió mostrando una marcada frustración y lágrimas. Un gesto que muchos han tildado de displicente en las redes sociales. Entre tanto, el público aplaudió a Camila Osorio.

Emiliana Arango también está presente

Actualmente, Osorio es la número 58 del ranking mundial. En Miami también está la antioqueña Emiliana Arango, número 109 del mundo. Hoy hará su debut en la competencia frente a la rusa Oksana Selekhmeteva, número 71 del ranking WTA.

Camila Osorio viene de Indiana, donde perdió y fue eliminada por la japonesa Naomi Osaka. Por su parte, Emiliana Arango venía de ser eliminada por la estadounidense Haley Baptiste en el abierto de Indiana.