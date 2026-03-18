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Blu Radio  / Deportes  / Osorio avanza en Miami tras vencer a Siniakova y sufre un gesto displicente

Osorio avanza en Miami tras vencer a Siniakova y sufre un gesto displicente

Camila Osorio debutó con victoria en el Masters de Miami y avanzó a segunda ronda. Emiliana Arango inicia su camino en el torneo.

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