Tras su derrota en individuales, Emiliana Arango sigue vigente en dobles del Abierto de Australia

Esta noche jugará Emiliana Arango, quien aún mantiene esperanzas en el Abierto de Australia, en la categoría de dobles. A las 10:10 de la noche, hora prevista, la tenista paisa competirá junto a la francesa Elsa Jacquemot frente a las tenistas Ekaterina Aleksándrova y la estadounidense Venus Williams.

Arango se ubica en el puesto 51 del ranking WTA y Jacquemot en el 60, mientras que la rusa Aleksándrova ocupa la posición 11 y la experimentada Williams, con 45 años, se encuentra en el puesto 146.

Emiliana Arango Foto: AFP

Por su parte, Camila Osorio también mantiene la ilusión en la modalidad de dobles. Este martes, 20 de enero, jugará junto a la estadounidense Caty McNally frente a la alemana Laura Siegemund y a Sofia Kenin. La cucuteña se ubica en el puesto 84 del ranking WTA y McNally, con 24 años, en el 60. Sus rivales, Siegemund y Kenin, están en las posiciones 29 y 30, respectivamente.

Si las tenistas colombianas pierden, la participación nacional en Melbourne, donde se celebra el Abierto de Australia, certamen que integra el Grand Slam de tenis, llegaría a su fin.



Eliminación en individuales

El domingo, en individuales, la cucuteña María Camila Osorio perdió en primera ronda frente a la estadounidense Ann Li, con parciales de 6-4, 6-7 (5) y 7-5. De manera paralela, Emiliana Arango cayó por segunda vez consecutiva ante la también estadounidense McCartney Kessler, con marcadores de 3-6 y 2-6.



Osorio continuará su circuito de competencia en la capital de Filipinas, en el WTA de Manila, torneo programado para finales de enero de 2026.