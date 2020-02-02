El italiano Jannik Sinner, campeón del Abierto de Australia tras remontar en la final al ruso Daniil Medvedev (3), destacó en su discurso durante la entrega de trofeos que sus padres siempre le dejaron elegir lo que quería hacer y que espera que todos los chicos jóvenes puedan tener esta libertad de hacer lo que les gusta.