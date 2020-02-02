Blu Radio Abierto de Australia
-
Carlos Alcaraz avanza a tercera ronda del Abierto de Australia tras vencer a Hanfmann
El próximo desafío de Carlos Alcaraz será el viernes 23 de enero, frente al francés Corentin Moulet.
-
Tras su derrota en individuales, Emiliana Arango sigue vigente en dobles del Abierto de Australia
Desde las 10:10 de la noche, hora colombiana, Arango tendrá un nuevo reto para seguir escribiendo su historia en el WTA.
-
Jannik Sinner se queda con Abierto de Australia tras derrotar al alemán Alexander Zverev
El italiano Jannik Sinner, primer cabeza de serie consiguió su tercera corona 'slam' en lo que fue la tercera final 'major' perdida por el alemán Alexander Zverev.
-
Novak Djokovic se retiró del Abierto de Australia: polémica por abucheos del público
Justo después de ceder el primer set, con marcador de 7-6 (7/5), Novak Djokovic comunicó que no podía continuar y abandonó el partido.
-
Jannik Sinner, tenista italiano, gana el Abierto de Australia: su primer Grand Slam
El italiano Jannik Sinner, campeón del Abierto de Australia tras remontar en la final al ruso Daniil Medvedev (3), destacó en su discurso durante la entrega de trofeos que sus padres siempre le dejaron elegir lo que quería hacer y que espera que todos los chicos jóvenes puedan tener esta libertad de hacer lo que les gusta.
-
Novak Djokovic: "Creo que la muñeca estará bien para el Abierto de Australia, espero no sea grave"
Según contó Djokovic, número uno del mundo, el dolor en la muñeca tuvo un gran impacto “sobre todo con el golpe de derecha y el servicio”, durante el partido contra Alex de Miñaur.
-
Nadal se sincera sobre su lesión: sigue sin curarse y se perderá también el Masters de Madrid
Con un largo mensaje, Rafael Nadal contó que la recuperación no va nada bien y, junto a su equipo, ha decidido tomar otro camino para ver si puede jugar en el resto de torneos que quedan.
-
"Volveré cuando esté bien": Rafael Nadal habló de su recuperación y su posible regreso
El tenista español ha estado fuera de las canchas después de sufrir una lesión en el Abierto de Australia.
-
Novak Djokovic ganó su décimo Abierto de Australia e igualó los 22 Grand Slams de 'Rafa' Nadal
El título también permitirá al serbio de 35 años desbancar del número uno de la clasificación ATP al joven español Carlos Alcaraz, ausente de Australia por lesión.
-
Abierto de Australia: Novak Djokovic, a la gran final contra el griego Stefanos Tsitsipas
Aunque lejos de su mejor nivel, especialmente en el primer set, Djokovic superó a Tommy Paul por 7-5, 6-1, 6-2 para asegurar su décima final en Melbourne.