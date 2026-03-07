Camila Osorio avanza a tercera ronda del Indian Wells

Camila Osorio avanzó a la tercera ronda del WTA 1000 tras vencer a la estadounidense Iva Jovic en tres sets, con parciales 4-6, 7-6 y 6-3.



Camila Osorio en la tercera ronda de la competencia:

Ahora, Osorio deberá enfrentar mañana, en un horario por definir, a la japonesa Naomi Osaka, quien viene de eliminar a Victoria Jiménez y es número 16 del ranking WTA. Osorio salvó el segundo set cuando parecía tener todo en contra y lo conquistó en el tie break. Iva Jovic era la favorita del juego: es número 18 del ranking WTA, mientras que Camila Osorio ocupa el puesto 61.

En la primera ronda de la competencia, Osorio derrotó a la estadounidense Sloane Stephens con sets corridos. Stephens alcanzó a ser número tres del mundo. Este partido lo ganó con parciales 6-4 y 6-1, en una hora y 21 minutos.

Mañana volverá a jugar contra la japonesa Naomi Osaka:

La cucuteña ha tenido un buen primer trimestre al ganar el WTA 125 de Filipinas y avanzar, por ahora, de manera satisfactoria en este campeonato del desierto. En esta competencia también han avanzado algunas de las mejores tenistas del ranking, como Coco Gauff y Aryna Sabalenka.



La otra tenista colombiana que aspiraba a avanzar en el desierto, Emiliana Arango, fue eliminada por la estadounidense Hailey Baptiste.

