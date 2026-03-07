En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Elecciones 2026
Ley Seca
Guerra en Irán
Alberto Gamero
Inflación

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Camila Osorio avanza a tercera ronda del Indian Wells

Camila Osorio avanza a tercera ronda del Indian Wells

Camila Osorio avanzó a la tercera ronda del Indian Wells tras vencer a la estadounidense Iva Jovic en tres sets. La colombiana remontó en el segundo set y enfrentará a la japonesa Naomi Osaka.

Publicidad

Publicidad

Publicidad