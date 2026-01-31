Camila Osorio hizo historia en Filipinas y celebró su primer título fuera de Colombia

Camila Osorio escribió un capítulo especial en su carrera profesional al consagrarse campeona del Abierto de Filipinas 2026. La tenista cucuteña se quedó con el título en el Rizal Memorial Tennis Center, luego de una final intensa frente a la croata Donna Vekic, a quien venció en tres sets, con parciales de 2-6, 6-3 y 7-5.

El partido no comenzó de la mejor manera para la colombiana. Osorio cedió el primer set por 2-6, en un arranque en el que su rival fue más sólida. Sin embargo, la cucuteña volvió a mostrar una de las características que mejor definen su tenis: la capacidad de reacción. Lejos de bajar los brazos, ajustó su juego, ganó confianza desde el fondo de la cancha y logró imponerse con autoridad en la segunda manga, que cerró 6-3.

El set definitivo fue el más parejo y también el más exigente. Camila rompió el servicio de Vekic para ponerse 5-4, pero no pudo mantener el quiebre. Aun así, siguió presionando, volvió a romper en el 6-5 y selló la victoria, tras 2 horas y 32 minutos de partido. Un cierre a la altura de una final que exigió concentración y carácter.

Este triunfo tiene un valor especial para Osorio. Se convirtió en la campeona de la primera edición del Abierto de Filipinas, torneo que fue anunciado en septiembre de 2025, y además logró su primer título profesional fuera de Colombia. También es su primer trofeo en pista dura dentro del circuito femenino 125.



Los títulos anteriores de la cucuteña habían llegado en el WTA 250 de Bogotá, la Copa Colsanitas, en los años 2021, 2024 y 2025.

Con este resultado, María Camila Osorio consiguió su primer título de 2026 y se mantendrá dentro del top 100 del ranking WTA, con un ascenso proyectado del puesto 84 al 80. Un logro que confirma señales de recuperación y que deja su nombre marcado en la historia del torneo.