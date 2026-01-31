En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Amnistía en Venezuela
Corte Constitucional
Emergencia económica
Vuelos a Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Camila Osorio hizo historia en Filipinas y celebró su primer título fuera de Colombia

Camila Osorio hizo historia en Filipinas y celebró su primer título fuera de Colombia

Este triunfo tiene un valor especial para Osorio. Se convirtió en la campeona de la primera edición del Abierto de Filipinas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad