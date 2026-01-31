Gobierno entregará patios contenedores en Buenaventura y reforzará control en navieras

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas anunció que se proporcionarán patios contenedores en el puerto de Buenaventura como medida para mitigar los problemas del sector transportador. La próxima semana la Supertransporte realizará visitas a las navieras para revisar la recolección de contenedores.

“Instalamos el PMU y tanto el MinTransporte como la Supertransporte están articulados en Buenaventura. Hoy se avanzó en compromisos de patios de contenedores para el fin de semana pero la próxima semana debemos avanzar en medidas estructurales. También estamos concertando acciones con la Dian y la Dimar”, indicó la jefa de cartera a través de su cuenta de X.

Estas medidas se dan en el marco de los problemas que enfrenta la operación logística en el puerto de Buenaventura, pues según advertencias de los gremios del transporte de carga, la devolución de los contenedores fallas en el Registro Nacional de Despacho de Carga (RNDC) y cierres viales simultáneos tienen en jaque la operación del sector de transporte de carga.

“Buenaventura se ha convertido en un hub de residuos de contenedores vacíos. Las navieras no los retiran porque los costos de mantenerlos aquí son muy bajos”, aseguró Cuervo.



Se espera que en la reunión se tomen más decisiones con el fin de solucionar las problemáticas que enfrenta el gremio transportador en términos de tiempos, seguridad y garantías.