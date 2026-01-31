En vivo
Amnistía en Venezuela
Corte Constitucional
Emergencia económica
Vuelos a Venezuela

Nación

Gobierno entregará patios contenedores en Buenaventura y reforzará control en navieras

El ministerio anunció medidas para descongestionar el puerto de Buenaventura, mejorar la gestión de contenedores y reforzar el control a las navieras, en medio de la crisis logística que enfrenta el sector transportador.

puerto de Buenaventura.jpg
El puerto de Buenaventura es el más importante puerto de Colombia.
Foto: Ministerio de Transporte.
Por: Alejandra Bello
|
Actualizado: 31 de ene, 2026

