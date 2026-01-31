Transportadores de carga bloquean vía al mar en Buenaventura por crisis en el manejo de contenedores

Desde el mediodía de este viernes, el gremio del transporte de carga inició una protesta en la vía al mar, con un bloqueo en el sector conocido como La Caucana, lo que ha provocado que cientos de vehículos permanezcan represados en este importante corredor vial.

Según los manifestantes, la falta de organización en los turnos de cargue y descargue de contenedores está afectando gravemente su labor, generándoles pérdidas económicas significativas.

“Nosotros vamos a entregar un contenedor vacío, por decir algo, a un patio de contenedores porque así lo direccionan. La naviera es la única autorizada para decidir si ese contenedor va a patio o va a puerto. Anteriormente existían los operadores portuarios, que cumplían esa función. Nosotros, como transportistas, solo debemos entregar el contenedor en el patio”, explicó Juan Carlos Ramírez, director regional de la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) en Buenaventura.

Ante esta situación, los manifestantes exigen soluciones inmediatas a las empresas del sector portuario y denuncian, además, que el gremio enfrenta serias dificultades por el colapso del Registro Nacional de Despacho de Carga (RNDC), tras la implementación de una nueva normativa que exige el uso de GPS y geocercas para el registro de los tiempos logísticos.



“La plataforma no tiene la capacidad tecnológica para manejar el volumen de datos, lo que ha provocado caídas del sistema, retrasos en los despachos y afectaciones a la competitividad, al comercio exterior y al abastecimiento interno, incluso de alimentos”, señaló Arnulfo Cuervo, presidente de Fedetranscarga.

A pesar de que se han realizado múltiples mesas de diálogo, no se han logrado soluciones concretas. Por ello, el gremio solicita la intervención de la Superintendencia de Transporte. Entre tanto, las autoridades locales decidieron instalar un Puesto de Mando Unificado (PMU) para atender el bloqueo, que también está impactando al transporte público y a diversas cadenas productivas de la región.