Las autoridades reportaron el cierre de la vía Central del Norte que comunica a Málaga con Cúcuta, luego de que se registrara una pérdida de banca en jurisdicción del municipio de Cerrito, Santander.La emergencia afectó uno de los tramos de esta importante carretera nacional, que comunica a Boyacá y Santander con la frontera con Venezuela, generando restricciones totales al paso de vehículos mientras se evalúan los daños y las condiciones de seguridad en la zona.Conductores y transportadores que se movilizan entre el centro y el nororiente del país han sido llamados a atender las recomendaciones de las autoridades y consultar el estado de la vía antes de emprender sus desplazamientos desde Bogotá hasta la capital de Norte de Santander, por la carretera conocida como Central de Norte. El Invías reportó que también hay problemas de movilidad entre Norte de Santander y Arauca por el cierre parcial en el sector La Lejía – Saravena, entre los kilómetros 36 y 48 por deslizamientos de tierra y hundimiento de la calzada. Se espera que los organismos competentes adelanten las labores de inspección y definan las acciones necesarias para recuperar la movilidad en este corredor estratégico del oriente de Colombia.