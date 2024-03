Transportadores a minhacienda por acuerdos sobre ACPM: “Tenemos voluntad de seguir negociando”

Después de que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, abriera la puerta a un incremento en el precio del diésel porque asegura que los transportadores "no tienen voluntad de negociar" en medio de las mesas que se han hecho para calcular la fórmula de los precios del combustible, los conductores recibieron con sorpresa esa declaración por cuenta de que ellos no se han levantado la mesa ni tampoco declinado las invitaciones del Ministerio de Hacienda, al contrario, aseguran que la cartera la que tiene suspendidas las negociaciones.

“En ningún momento nosotros nos hemos retirado de la mesa. Nosotros seguimos insistiendo en que ya les pusimos la fórmula, ahora estamos esperando de parte del señor ministro, de parte del Gobierno, que nos den la contrafórmula que ellos pretenden incluir con la de nosotros para llegar a una negociación”.

Aquí no hubo ninguna negociación. Entonces me extraña que el ministro diga que nosotros no tenemos voluntad de negociación. Nosotros seguimos insistiendo en la fórmula del precio Colombia”, dijo a Blu Radio Alfonso Medrano, presidente de la Cámara Integremial del Transporte, Unidos.

Los transportadores aseguran que esperan que los vuelvan a convocar pronto a las mesas de trabajo porque quieren llegar a acuerdos con el Gobierno.

“Las mesas están suspendidas porque el señor ministro de Hacienda ha tenido mucha agenda en otros temas. Estamos esperando deseosos que vuelva a llamarnos, vuelva a convocarnos para seguir adelante. En este momento la palabra está en el Gobierno, que nos diga a nosotros cuál es la contrafórmula que ellos nos tienen, que nos la presente, le hacemos las observaciones, le damos derecho a que él también nos diga las observaciones y ahí sí se iniciaría una negociación para saber en qué va a quedar el precio del diésel”, agregó Medrano.

Para la Cámara Intergremial del Transporte Unidos existe toda la voluntad de seguir mirando cuál es la mejor fórmula para calcular el precio del diésel en Colombia, pero tienen líneas rojas como que no se puede generar alzas al combustible de a 2.000, 3.000 o 4.000 pesos.

También, para Fedetranscarga existe un compromiso como gremio y sector de seguir negociando.

“Siempre hemos dicho que la propuesta del inicio, con conversaciones que hemos tenido y reuniones y mesas técnicas en donde ellos han planteado su manera de ver el precio del diésel y nosotros hemos planteado la fórmula para poder calcular el precio para Colombia, siendo que somos productores. No entiendo por qué el ministro tiene que decir que no estamos haciendo una buena mesa cuando se está haciendo y por el hecho de que de pronto estemos preocupados porque la economía de Colombia está decayendo, no significa que no podamos tener una buena negociación y que no estemos dispuestos a negociar el precio del diésel", concluyó Henry Cárdenas, presidente de Fedetranscarga.