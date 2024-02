Transportadores y Gobierno siguen sin acuerdo: "Si sube el diésel, sube toda la canasta familiar"

El Gobierno y el gremio transportador siguen sin llegar a un acuerdo sobre el alza en los precios del diésel ; las dos partes han estado por meses, buscando la forma de plantear una tarifa que no impacte en mayor medida el bolsillo de los colombianos.

En diálogo con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, Alfonso Medrano, líder camionero, entregó detalles sobre la última reunión que tuvieron con integrantes del Ministerio de Hacienda.

De acuerdo con Medrano, quien señaló que, si hay incremento, esto generará una afectación directamente en la canasta familiar de los colombianos.

De subirse el diésel, pues se tiene que subir absolutamente toda la canasta familiar. Se tiene que subir todos los precios porque si se sube el diésel. A los transportadores tienen que pagarnos más. Tienen que subir el pasaje a los de los urbanos, también tienen que subir el pasaje. Entonces es simplemente mirar cómo está la economía del país explicó.

Sobre la negociación, señaló que no es que desde el gremio trasportador no hayan cedido, sino que buscan que consecuencias económicas no sean mayores.

Publicidad

Aseguró que el sentido de las reuniones que han tenido es ponerse de acuerdo en un precio que no impacte, que no impacte la economía del país "porque es que no nos afecta solamente a nosotros, va a afectar toda la economía del país. Eso es lo que estamos defendiendo".

Como parte de esta tarea los transportadores y el Gobierno han venido sentándose en varias oportunidades para compartir las visiones de ambas partes para llegar a una fórmula que deje contentos a ambas partes.

En el encuentro de este miércoles 7 de febrero, no se llegó a ningún acuerdo, sino que se continuó en la conversación sobre los combustibles en el país. Una comitiva de Ecopetrol acompañó la reunión y expuso el impacto que tienen los combustibles en la economía colombiana.

Publicidad

Escuche aquí la entrevista completa: