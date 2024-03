Transportadores de carga preocupados ante desinterés de Gobierno de construir vías 4G en Antioquia

En medio de la controversia que ha suscitado la solicitud de la Gobernación de Antioquia al Gobierno de que les ceda los contratos de peajes, vías y demás obligaciones de los proyectos de la vía al mar - Túnel del Toyo, por falta de interés del Ministerio de Transporte y ante la negativa de esa cartera de considerar esa posibilidad, los transportadores de carga aseguran que son preocupantes los mensajes que envía el Gobierno cuando asegura que no invierte en las vías de un departamento específico.

“Lo único cierto es que las vías son nacionales y el problema de Antioquia es que nosotros los transportadores para ir a la Costa desde el Valle o inclusive muchas veces desde Bogotá, desde Cundinamarca, tenemos que pasar por Antioquia para subir a la costa y es realmente triste que unas obras tan grandes y tan bien ejecutadas con poco para terminar tengan que bajarle el presupuesto y no terminarlas y ahí sí quedarán como un elefante blanco, obras inconclusas”, expresó Henry Cárdenas, presidente de la Federación de Transportadoresde Carga (Fedetranscarga).

Para Fedetranscarga, todos los colombianos transitan por las vías nacionales, por lo que exigen que se terminen las obras y se invierta en igual proporción para que los proyectos no queden inconclusos.

“Estamos exigiendo los transportadores que las vías se ejecuten y no terminen como en elefantes blancos porque a la final nosotros estamos pagando peajes y de una manera u otra las estamos pagando estas vías y no solo los transportadores, sino también los turistas, los vehículos de pasajeros, todos estamos pagando las vías por qué no terminarlas. Le estamos haciendo el llamado al Gobierno nacional que se le dé seriedad a esto para cumplir los contratos que se tienen y se necesita que todas las concesiones terminen las obras que inician o si no, pues vamos para atrás, y no se debería mirar que porque es Antioquia entonces no se eligieran recursos eso está muy mal y nosotros los transportadores levantamos la mano para hacernos sentir de que todos pasamos por estas vías y las pagamos”, concluyó Cárdenas.