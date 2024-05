Consejos para aprender un segundo idioma, como el inglés, según expertos

Más allá de ampliar las oportunidades laborales, dominar un segundo idioma enriquece la vida personal, fomenta la comprensión intercultural y facilita la comunicación en un mundo diverso y multicultural. Es una inversión en el futuro, una puerta hacia nuevas culturas, ideas y perspectivas. Por tanto, invertir en el aprendizaje de un segundo idioma es esencial para el desarrollo integral de individuos y sociedades en la era moderna.

No obstante, mucho no toman la decisión de estudiar un segundo idioma por diferentes temas, sea por tiempo, dinero, entre otros limitantes que no les permite empezar esos estudios necesario para adaptarlo. Pero, según EF Education First, academia de aprendizaje, aseguró que hay algunos 'trucos' que ayudarán a lograr de cierta forma más sencillo sin necesidad de muchos recursos.

Cinco consejos para aprender un idioma