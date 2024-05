Hilton desmiente a la promotora Yayire sobre nuevo hotel en Cartagena

Demoras en la entrega de apartamentos y áreas comunes, escrituras sin firmar a propietarios que pagaron sus inmuebles y una serie de irregularidades han resultado luego del anuncio de la empresa Yayire SAS, cuyos representantes son Rafael Guillermo Rincón, Martín Ruiz y Julio Ricardo Ballén, sobre buscar un acuerdo con Hoteles Hilton y que la cadena desmintió una vez conoció el caso.

Se trata del proyecto Cartagena Beach, ubicado en el barrio Crespo, que comenzó en el 2017 la constructora G4 SAS y Proyectos Inmobiliarios y Constructivos del constructor Guillermo Rincón y su familia, con Acción Fiduciaria de por medio, y que en la actualidad cuenta con nuevos socios donde está la constructora DGRD, liderada por el español Luis Felipe Camprodón. Varios propietarios han denunciado irregularidades porque pagaron sus apartamentos sin que se diera la entrega o sin que les escrituraran. “Pagamos el inmueble, los derechos notariales y el registro, algunos desde junio y otros desde agosto de 2023 en la Notaría 33 o en la 5 de Bogotá sin que a la fecha, la constructora permitiera avanzar en la respectiva escrituración”, explicó un propietario quien pidió su reserva.

Pese a la situación de incertidumbre de cientos de personas que no tienen claro si les cumplirán con su inmueble y que dado que no tienen escriturado su apartamento no pueden participar en una asamblea de copropietarios, la Constructora DGRD y la promotora Yayire SAS, habrían impulsado una iniciativa para cambiar el uso del tipo de vivienda turística, acordada desde el comienzo con los compradores, y convertirla en un hotel. “Nos reunieron y nos pidieron firmar unos documentos para cambiar el uso de apartamentos de vivienda turística a habitaciones de hotel, lo que significa un incumplimiento frente a las condiciones iniciales pactadas”, agregó otro inversionista.

Actualmente, el edificio cuenta con evidentes retrasos en sus áreas comunes que contrastan con la inversión de algunos propietarios que han logrado recibir sus inmueble y que han invertido en la adecuación, a la espera de que la copropiedad sea culminada a satisfacción para el uso de vivienda turística pactado inicialmente. “Hay personas que compraron su inmueble para rentarlo en Airbnb o Booking, otros para vivir allí y otros para rentarlo de largo plazo, pero no para convertirlo en un hotel”, explicó un inversionista desde Canadá.

El conglomerado empresarial que lidera Cartagena Beach estaría relacionado, a través del Grupo NL, con otros proyectos como el Arena Bogotá y Amalfi en Cartagena. Por lo pronto, los propietarios de Cartagena Beach esperan que no les cambien las condiciones inicialmente pactadas y que la constructora les cumpla con las entregas a satisfacción de las áreas comunes.