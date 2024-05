Ni la lluvia detuvo el viaje de emociones y clásicos de Silvestre Dangond en Bogotá

Más de 35.000 personas se dieron cita este sábado, 18 de mayo, en el estadio Nemesio Camacho El Campín para recibir todo el poder de Silvestre Dangond en el primer tour tras estrenar su último álbum 'Ta Malo'. Un espectáculo que duró cuatro horas y media, en donde el guajiro viajó entre su historia musical de principio a fin.

Primero, sobre las 9:15 de la noche, el cielo de El Campín se iluminó con un show de drones que hizo tributo a leyendas de algunos géneros musicales: pop, urbano y vallenato, donde nombraron a los reyes y reinas de cada uno, según el cantante que fueron Michael Jakcson, Karol G y Diomedes Díaz, respectivamente.

El poder y el rojo llegaron cuando Dangond salió de un carro en mitad del escenario sobre las 9:30 de la noche para comenzar su repertorio que, por momentos, pareció no tener fin.

Por supuesto,el concierto comenzó con ‘Bacano’,la gran canción de su último álbum ‘Ta Malo’ la cual arrancó con toda: pólvora, efectos especiales y toda la energía de él sobre el escenario.

Publicidad

Más de 4 horas duró el concierto de Silvestre Dangond que estuvo bajo una fuerte lluvia que se dio en Bogotá. Pese las gotas, nadie se quejó y disgustó por lo que el concierto llegó hasta su final y, aunque algunos estaban sobre una capa de agua, esto no detuvo la presentación.

Una historia contada en canciones

En 1997, Dangond llegó por primera vez a Bogotá y desde ese día se prometió que algún día estaría en lo escenarios de la ciudad, pero jamás pensó que, en el estadio donde estrellas mundiales y donde jugaban dos equipos importantes del país, estaría sobre ese césped cantando a miles de personas en una sola noche.

Publicidad

Pese a llenar cinco Movistar Arena nunca se imaginó la capacidad de llenar El Campín, pero lo logró y eso solo lo pudo celebrar con palabras de aliento al decir que “los sueños sí se cumplen, si se trabajan”, en medio de un poco de llanto que se notaba en el guajiro.

“No sé por dónde empezar para darles las gracias. Este sueño, esta meta, es gracias a ustedes. Seamos libres esta noche, hagan la mejor versión de ustedes mismos, no la que la calle quiere, sino la que tiene por dentro. ¿Estamos claro?”, expresó.

“Me pasan cosas buenas, porque he hecho cosas buenas. Recogí lo que sembré”, dijo. Minutos antes de que sonara el popular tema ‘Mi propia historia’. Pero es que en ese recorrido diversas canciones sonaron en su repertorio como ‘Cásate conmigo’, ‘Ya no me duele más’, ‘Las locuras mías’, ‘Por un beso de tu boca’, entre muchas.

Durante todo el show no dejó de agradecerle al público, a su familia, amigos y su pareja por estar ahí y llevarlo a ser la persona que es hoy, que es capaz de cumplir todos sus sueños.

Publicidad

Noche de invitados especiales

Ronaldo Ochoa y Juancho de la Espriella eran los ya confirmados que revivieron los clásicos del silvestrismo. Canciones como ‘La Difunta’, ‘Cantinero’, ‘Cómo lo hizo’, ‘Amor verdadero’, ‘Que no se enteren’, ’10.000 litros de Old Parr’, ‘La colegiala’, ‘La que me quiera la quiero’, ‘Mi Propia Historia’, ‘Me gusta, me gusta’, entre otros.

Pero los que nadie esperaba eran Carlos Vives, Fonseca, Peter Manjarre; o la llegada del final que, incluso, fue una sorpresa para el propio Silvestre por parte de Elder Dayán, Karen Lizarazo, Gusi, Diego Daza y otros más que hicieron llorar al guajiro frente a todo el público.