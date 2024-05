Silvestre Dangond logra 'sould out' en Bogotá: lo que tiene que saber del concierto

Todo listo para que el próximo sábado, 18 de mayo, el estadio Nemesio Camacho El Campín reciba a Silvestre Dangond para que interprete los temas más famosos de su último álbum 'Ta Malo', que, según él, promete que será un show inolvidable para el silvestrismo capitalino.

"Después de mucho tiempo comprendí las pruebas que Dios me puso en el camino. Para mí, el Campín no es un reto. Hace años pasé por ahí y siempre lo miré con respeto (...) Pese llenar cinco veces el Movistar Arena con sould out, nunca se me pasó en la cabeza estar ahí, nunca", dijo el día que presentó el concierto en Bogotá.

Ahora, meses después, Bogotá le cumplió al guajiro que contará con un lleno total tras el 'sould out' confirmada en el máximo escenario de los capitalinos, el coloso de la 53. En ese orden, Dangond dará un show lleno de emociones junto a invitados como Rolando Ochoa y Juancho De La Espriella.

“Cuando llegué a Bogotá hace más de 15 años, la amé desde el día uno, monté mi estudio y dije, es la ciudad de las oportunidades, desde aquí voy a hacer mi carrera… Hoy miro todo el camino recorrido y solo tengo gratitud infinita, el camino sigue y lo que viene es candela", dijo.

El show se teñirá de rojo con una tarima de 70 metros de ancho y una boca escénica de más de 26 metros. Tema como 'Bacano', 'Por un beso de tu boca', 'Ya no me duele más', 'Niégame tres veces', 'Cantinero', 'La colegiala', entre muchos más que han sido parte importante de su larga historia musical.

“Para mí es emocionante que una ciudad que amo tanto, me devuelva un poco de ese cariño de esta forma… Quiero llegar ese día y verlo para sentir que es verdad”, expresó el cantante guajiro.

Silvestre Dangond en concierto // Foto: Paola España Comunicaciones