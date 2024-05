Nuevo póster de Deadpool & Wolverine genera emoción y expectativa en redes sociales

El próximo 25 de julio, llegará a las salas de cine una de las películas más esperadas por los amantes de los cómics: Deadpool & Wolverine, una nueva entrega del universo cinematográfico de Marvel que marca el regreso de Logan, el recordado personaje de X-Men.

En febrero, Marvel lanzó al público uno de los trailers más vistos en las primeras 24 horas de estreno. En él, se muestra a los dos personajes inmersos en una aventura multiversal, aparentemente después de que Deadpool se retirara de sus andanzas como antihéroe.

Tiempo después, el 22 de abril, se reveló un tráiler en el que se ve un mundo paralelo en el que Wolverine decepcionó a todos y nunca se consideró un héroe. Allí, los dos personajes tendrán que trabajar juntos para salvar uno de los universos que se encuentra perdido.

Sin embargo, recientemente se reveló un nuevo póster que generó intriga entre los amantes del universo Marvel. En él, se ve a los dos personajes enfrentándose, lo que aumentó la expectativa sobre si trabajarán juntos a lo largo de la trama o si se enfrentarán.

Esta será la tercera película en la que Ryan Reynolds interprete a Deadpool, aunque debutó como el personaje en 'X-Men Origins: Wolverine', formando parte de un equipo para cazar al héroe de las garras.



El regreso de Hugh Jackman como Lobezno, un personaje que tras 'Logan' (2017) había afirmado que no volvería a interpretar, generó un gran interés en esta nueva entrega de la saga de 'Deadpool', que en las dos primeras películas recaudó 1568 millones de dólares en taquilla, según datos de la web especializada Box Office Mojo.

El director de 'Deadpool & Wolverine' es Shawn Levy, responsable de títulos como 'Night at the Museum: Secret of the Tomb' (2014) o 'Free Guy' (2021), que también se ocupó del guión junto a Reynodls, Rhett Reese, Paul Wernick y Zeb Wells.

El reparto se completa con Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams o Karan Soni.