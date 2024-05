Disney revela el revolcón que tendrá Marvel para los próximos años: ¿Avengers peligra?

El director ejecutivo de Disney, Bob Iger, ha anunciado un cambio significativo en la estrategia de producción de Marvel Studios, propiedad de Disney, durante una conferencia el martes.

"Hemos estado trabajando duro con el estudio para reducir la producción y centrarnos más en la calidad", dijo Iger, señalando que esto es "particularmente cierto" para Marvel, según detalla un artículo de Fox News.

Marvel, que ha sido propiedad de Disney durante varios años, es el estudio responsable de las películas y series basadas en los personajes de los cómics de Marvel.

Aunque ha tenido éxitos de taquilla, algunas de sus películas recientes no han alcanzado las ventas esperadas.

Iger reveló que Disney reducirá "lentamente" la cantidad de contenido que Marvel Studios produce cada año.

"La cantidad anual de series de televisión y películas de Marvel probablemente se reducirá a dos para las primeras y tres como máximo para las segundas", afirmó el CEO de Disney.

Anteriormente, la producción del estudio era de aproximadamente cuatro al año, tanto para la pantalla grande como para su servicio de streaming.

'Fantastic Four' de Marvel // Foto: Marvel

Iger ha expresado en el pasado su preocupación de que Marvel se estaba centrando demasiado en la cantidad en detrimento de la calidad. Este cambio en la estrategia creativa se considera un gran enfoque para él.

Avengers seguirá siendo el futuro de Marvel

"Tenemos un par de buenas películas en 2025, y luego nos dirigiremos a más 'Avengers', lo cual nos entusiasma muchísimo", dijo Iger durante la conferencia.

"En general, me siento muy bien con la pizarra. Es algo, como saben, a lo que me he comprometido a dedicar más y más tiempo", señaló.

Durante la llamada para discutir las últimas ganancias trimestrales de Disney, que incluyeron ingresos de 22.080 millones de dólares y ganancias diluidas por acción excluyendo ciertos elementos de 1,21 dólares, Iger expresó confianza en el equipo y en la propiedad intelectual "que estamos minando".

Disney también compartió su optimismo sobre la lista general de próximas películas, que incluyen títulos como "El Reino del Planeta de los Simios", "Inside Out 2" y "Deadpool & Wolverine".