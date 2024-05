Procuraduría investiga irregularidades que tendrían frenada construcción de vía en Santander

La Procuraduría General de la Nación realizará una inspección disciplinaria con el fin de reconocer el estado actual de las obras de construcción de laGran Vía Yuma para establecer las causas por las cuales la Gobernación de Santander no entregó los $ 4.000 millones pactados con Ecopetrol para terminar de construir la importante carretera que mejoraría la movilidad en la zona del Magdalena Medio

La obra se desarrolla en el marco de un convenio interadministrativo suscrito en 2009 por Ecopetrol, El Instituto Nacional de Vías (INVIAS), el departamento de Santander y el municipio de Barrancabermeja, organismos que cuentan con un representante dentro del citado Comité de Seguimiento.

“Los afectados con la apertura de investigación son, por parte de Ecopetrol: Jurgen Gerardo Loeber Rojas, Mario Alexander Salgado Benítez (E) y Javier Enrique Tavera Palencia (e), que fungieron como Vicepresidentes de Desarrollo y Proyectos; Yesid Rodriguez Ardila (Delegado), en su condición de gerente de Proyectos Downstream; Deisy Janneth Medina Ávila y María del Rosario Rodriguez Olaya, Planeador Integral de Abastecimiento del Negocio para la época de los hechos y el entonces líder de Proyecto de la Colombiana de Petróleos, Héctor Julio Ortiz Arredondo. El exalcalde de Barrancabermeja, Alfonso Eljach Manrique, Luisa Fernanda Orozco Molina, en su condición de profesional especializado y Óscar Contreras Lázaro, secretario de Infraestructura de ese municipio para la época de los hechos. También deberá responder Jaime René Rodríguez Cancino, exsecretario de Infraestructura de Santander y el exdirector de gestión de Infraestructura, Alex Samuel Peralta Saavedra”, dice el comunicado del Ministerio Público.

¿Qué pasa con la Gran Vía Yuma? ¡15 años de retraso y sin señales de avance! La @PGN_COL investiga presuntas irregularidades en la obra. Se buscan soluciones urgentes para esta conexión vital en Santander. #EsNoticia https://t.co/3c5X67D9uX pic.twitter.com/bSBxjOqbud — Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) May 18, 2024

Según la Procuraduría, la Gobernación de Santander y de la Alcaldía de Barrancabermeja deberán responder por no realizar la viabilidad técnica, predial y social para la ejecución del sector 2, no contar con los estudios y diseños actualizados correspondientes y no tener priorizada la ejecución de esta fase.

A la fecha estas obras que conectarán de una forma rápida a Barrancabermeja y Yondó con la Troncal Magdalena Medio y Ruta del Cacao no se encuentran 100 % finalizadas, falta 1.3 kilómetros para su terminación.