Nicky Jam hace dura confesión de conciertos en Colombia: "No gritan ni nada"

Si bien en los últimos años el país se ha convertido en una opción importante de varios conciertos,Colombia aún tiene algunos fallos en materia de organización de eventos que, según Nicky Jam, alejan la interacción del público con el artista lo que no permite que haya un mejor espectáculo.

Y es que así lo dejó saber el cantante en una entrevista con el podcast Mario VI TV, al decir que en Colombia se hacen los conciertos más difíciles de todos. Dijo que el error en algunos casos es por parte de la organización porque ponen palcos y alejan a los verdaderos fans de sus artistas.

“Los conciertos de Colombia son los más difíciles. Porque tienen palco, el promotor pone palco y ahí es donde están los ricos. Pero la masa que de verdad canta, está en las gradas, entonces no siente el público porque los del frente no gritan ni hacen nada”, dijo el cantante.

Que opinan ustedes de lo que dice Nicky Jam sobre los conciertos en Colombia ? 🇨🇴 🏟️ pic.twitter.com/VGgN0LPdzE — Migue :) (@Miguel_G_1_1) May 16, 2024

Asimismo, dijo que en muchas ocasiones ponen otros artistas para abrir a los shows y muchos palcos terminan siendo vendidos para verlos a ellos más que a él, pero él diseñó un truco al poner micrófonos para escuchar al público más duro para encenderse mucho más.

“De la manera en que prepararon el Atanasio (Medellín). es sin palco, por eso se siente qué es un verdadero concierto con el pueblo. A mí me gusta cantar y estar ahí con la gente, me gusta cantar y sentir que le pudo dar los cinco a alguien. Pero es lo que hacen los promotores de allá, pero mis respetos y que me sigan contratando”, añadió.

Cabe recordar que Nicky Jam volverá a Colombia en agosto cuando se presente en La Eterna, el concierto que prepararon para la Feria de las Flores de Medellín en el estadio Atanasio Girardot, que tendrá otros artistas como Ana Gabriel, Marc Anthony o Xavi.