En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Secuestro de militares
Paloma Valencia
Zulma Guzmán Castro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Política  / Exgobernador Carlos Caicedo abandona el tablero de las consultas presidenciales

Exgobernador Carlos Caicedo abandona el tablero de las consultas presidenciales

Otros nueve movimientos y partidos se retractaron de su participación en las consultas de marzo, entre ellos, Cambio Radical, Partido Liberal y el Partido Conservador.

Publicidad

Publicidad

Publicidad