Exgobernador Carlos Caicedo abandona el tablero de las consultas presidenciales

Carlos Caicedo, exgobernador del Magdalena, junto a Luis Carlos Reyes, exministro de Comercio, y Jaime Araújo, exmagistrado de la Corte Constitucional, decidieron no participar en las consultas interpartidistas previstas para el 8 de marzo, después de que la Registraduría cerrara este lunes el plazo para confirmar la inscripción de movimientos y partidos políticos con miras a las elecciones presidenciales.

Caicedo, quien lideraba un Grupo Significativo de Ciudadanos (GSC) denominado “Caicedo” para recoger las firmas necesarias para su candidatura presidencial, había anunciado su intención de participar en una consulta de la izquierda no petrista y contaba con 2,6 millones de firmas. Sin embargo, la decisión final fue desistir de la iniciativa.

Junto a Caicedo, otros nueve movimientos y partidos se retractaron de su participación. Entre ellos están Cambio Radical, Liberal, Conservador, Liga de Gobernantes Anticorrupción, Demócrata Colombiano, Colombia Renaciente, Colombia Justa Libres y dos grupos significativos de ciudadanos. Las razones citadas incluyen análisis internos, deliberaciones de sus órganos directivos y evaluaciones del panorama político.

Por otro lado, 19 partidos y movimientos decidieron continuar en la consulta. Entre ellos están el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), AICO, En Marcha, Nuevo Liberalismo, Pacto Histórico (con Iván Cepeda), Oxígeno, Centro Democrático, La Fuerza de la Paz, Ecologistas, de la “U”, Comunes, Esperanza Democrática, y el Partido del Trabajo de Colombia, entre otros. También se mantienen activos 11 GSC que postulan candidatos como David Luna, Daniel Palacios y Claudia Imparables.



El registrador nacional, Hernán Penagos, en diálogo con Noticias Caracol, explicó que este lunes fue la fecha límite para que los partidos comunicaran su retiro de la consulta. Precisó que quienes no informen al Consejo Nacional Electoral (CNE) serán contabilizados como participantes y que las consultas se celebrarán junto con las elecciones de Congreso y Senado, usando un solo tarjetón que incluirá todas las coaliciones activas.