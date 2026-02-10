¿Dónde lloverá más fuerte hoy en Colombia? Este es el pronóstico del clima para el 10 de febrero

Publicidad
Colombia continuará bajo condiciones de abundante nubosidad y lluvias sectorizadas durante las próximas horas, según el más reciente informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). El organismo advierte que varias regiones mantendrán precipitaciones de variada intensidad, algunas acompañadas de tormentas eléctricas, mientras persisten múltiples alertas por deslizamientos, incendios e inundaciones.
El reporte oficial, emitido en la mañana de este 10 de febrero de 2026, detalla que las lluvias se concentrarán principalmente en zonas de las regiones Pacífica, Andina y Amazónica, con acumulados significativos en corredores estratégicos del país, lo que podría aumentar el riesgo de emergencias locales.
Además del panorama meteorológico, el Ideam mantiene un monitoreo activo por amenazas hidrometeorológicas en cientos de municipios, lo que obliga a autoridades y comunidades a reforzar medidas de prevención.
El Ideam prevé que los mayores acumulados de lluvia se registren en sectores del norte y sur de Chocó; norte y oriente del Valle del Cauca; Cauca y Nariño; suroccidente de Santander; así como en zonas de Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío y occidente de Boyacá.
También se esperan precipitaciones —aunque de menor intensidad— en áreas del Caribe, la Orinoquía y la Amazonía, incluyendo Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre, Córdoba, Atlántico, Norte de Santander, Arauca, Meta, Tolima, Huila, Guainía, Vaupés, Caquetá, Putumayo y Amazonas.
El Ideam advierte acumulados importantes cerca de la Sierra Nevada de Santa Marta, los valles de los ríos Atrato, Cauca y Magdalena, el golfo de Urabá, La Mojana, El Catatumbo y zonas marítimas del Caribe y Pacífico.
El informe señala un panorama de riesgo significativo:
Estas condiciones elevan la probabilidad de emergencias por saturación de suelos, crecientes rápidas y afectaciones costeras. 027_INFORMACION_PRENSA_FEBRERO_…
Para la capital, el Ideam estima una mañana mayormente nublada y seca. Durante la tarde podrían presentarse lluvias ligeras a moderadas de forma sectorizada, mientras que en la noche se prevén precipitaciones aisladas hacia el norte y occidente de la ciudad.
La temperatura máxima estimada será cercana a los 20 °C, manteniendo un ambiente fresco típico de la temporada. 027_INFORMACION_PRENSA_FEBRERO_…
El comportamiento del clima será variable:
En San Andrés y Providencia se esperan cielos nublados con lluvias intermitentes, especialmente en áreas marítimas. 027_INFORMACION_PRENSA_FEBRERO_…
La autoridad meteorológica sugiere a la población:
El Ideam continuará actualizando sus boletines ante la persistencia de la temporada lluviosa, que podría generar eventos localizados de alto impacto.