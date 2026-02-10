¿Dónde lloverá más fuerte hoy en Colombia? Este es el pronóstico del clima para el 10 de febrero

Colombia continuará bajo condiciones de abundante nubosidad y lluvias sectorizadas durante las próximas horas, según el más reciente informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). El organismo advierte que varias regiones mantendrán precipitaciones de variada intensidad, algunas acompañadas de tormentas eléctricas, mientras persisten múltiples alertas por deslizamientos, incendios e inundaciones.

El reporte oficial, emitido en la mañana de este 10 de febrero de 2026, detalla que las lluvias se concentrarán principalmente en zonas de las regiones Pacífica, Andina y Amazónica, con acumulados significativos en corredores estratégicos del país, lo que podría aumentar el riesgo de emergencias locales.

Además del panorama meteorológico, el Ideam mantiene un monitoreo activo por amenazas hidrometeorológicas en cientos de municipios, lo que obliga a autoridades y comunidades a reforzar medidas de prevención.

¿Dónde lloverá más fuerte hoy en Colombia?

El Ideam prevé que los mayores acumulados de lluvia se registren en sectores del norte y sur de Chocó; norte y oriente del Valle del Cauca; Cauca y Nariño; suroccidente de Santander; así como en zonas de Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío y occidente de Boyacá.



También se esperan precipitaciones —aunque de menor intensidad— en áreas del Caribe, la Orinoquía y la Amazonía, incluyendo Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre, Córdoba, Atlántico, Norte de Santander, Arauca, Meta, Tolima, Huila, Guainía, Vaupés, Caquetá, Putumayo y Amazonas.

El Ideam advierte acumulados importantes cerca de la Sierra Nevada de Santa Marta, los valles de los ríos Atrato, Cauca y Magdalena, el golfo de Urabá, La Mojana, El Catatumbo y zonas marítimas del Caribe y Pacífico.

¿Dónde lloverá hoy en Colombia?

¿Qué alertas meteorológicas están activas hoy?

El informe señala un panorama de riesgo significativo:

Alertas por incendios: 65 municipios en vigilancia, con 16 en alerta roja, principalmente en Casanare, Boyacá y Meta.

65 municipios en vigilancia, con 16 en alerta roja, principalmente en Casanare, Boyacá y Meta. Alertas por deslizamientos: 402 municipios presentan algún nivel de alerta; 59 están en alerta roja, especialmente en Chocó, Cauca, Antioquia y Huila.

402 municipios presentan algún nivel de alerta; 59 están en alerta roja, especialmente en Chocó, Cauca, Antioquia y Huila. Alertas hidrológicas: se mantienen advertencias por inundaciones y crecientes súbitas en cuencas del Magdalena-Cauca, Caribe, Pacífico y Amazonas.

se mantienen advertencias por inundaciones y crecientes súbitas en cuencas del Magdalena-Cauca, Caribe, Pacífico y Amazonas. Alertas meteomarinas: continúan avisos por viento, oleaje y lluvias en el Caribe y el Pacífico colombiano, incluyendo el archipiélago de San Andrés.

Estas condiciones elevan la probabilidad de emergencias por saturación de suelos, crecientes rápidas y afectaciones costeras. 027_INFORMACION_PRENSA_FEBRERO_…

¿Cómo estará el clima en Bogotá hoy?

Para la capital, el Ideam estima una mañana mayormente nublada y seca. Durante la tarde podrían presentarse lluvias ligeras a moderadas de forma sectorizada, mientras que en la noche se prevén precipitaciones aisladas hacia el norte y occidente de la ciudad.

La temperatura máxima estimada será cercana a los 20 °C, manteniendo un ambiente fresco típico de la temporada. 027_INFORMACION_PRENSA_FEBRERO_…

¿Cuál es el pronóstico para las principales ciudades?

El comportamiento del clima será variable:

Barranquilla: cielo parcialmente nublado con posibles lloviznas en la tarde y noche —máx. 33 °C.

cielo parcialmente nublado con posibles lloviznas en la tarde y noche —máx. 33 °C. Cartagena: condiciones similares, con lluvias aisladas —máx. 32 °C.

condiciones similares, con lluvias aisladas —máx. 32 °C. Medellín: lluvias de variada intensidad, sobre todo en la tarde —máx. 27 °C.

lluvias de variada intensidad, sobre todo en la tarde —máx. 27 °C. Tunja: predominio de tiempo seco —máx. 18 °C.

predominio de tiempo seco —máx. 18 °C. Bucaramanga: probables lluvias sectorizadas —máx. 28 °C.

probables lluvias sectorizadas —máx. 28 °C. Cali: precipitaciones intermitentes durante la tarde y noche —máx. 28 °C.

En San Andrés y Providencia se esperan cielos nublados con lluvias intermitentes, especialmente en áreas marítimas. 027_INFORMACION_PRENSA_FEBRERO_…

¿Qué recomienda el Ideam ante las lluvias?

La autoridad meteorológica sugiere a la población:

Mantener vigilancia en zonas propensas a deslizamientos.

en zonas propensas a deslizamientos. Evitar transitar por ríos crecidos o áreas inundables.

o áreas inundables. Atender i nstrucciones de organismos de emergencia.

de emergencia. Monitorear reportes oficiales ante cambios rápidos del clima.

El Ideam continuará actualizando sus boletines ante la persistencia de la temporada lluviosa, que podría generar eventos localizados de alto impacto.