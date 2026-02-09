En vivo
Nación  / El Ideam revela el pronóstico del clima en las ciudades principales hoy

El Ideam revela el pronóstico del clima en las ciudades principales hoy

El IDEAM reporta alertas por deslizamientos en 455 municipios y lluvias intensas en el Pacífico y la región Andina, mientras las principales capitales oscilan entre tiempo seco y lloviznas.

