El Ideam revela el pronóstico del clima en las ciudades principales hoy

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) ha emitido su reporte oficial de pronósticos y alertas hidrometeorológicas para este 9 de febrero de 2026. Eel informe detalla un panorama de contrastes climáticos que afectan diversas regiones del territorio colombiano, combinando amenazas por incendios forestales en el norte y oriente con riesgos críticos de deslizamientos e inundaciones en el occidente y centro del país.



Estado del tiempo en las capitales colombianas

Para las próximas 24 horas, las condiciones en las principales ciudades del país muestran una transición entre la humedad persistente y periodos de tiempo seco. En la región Caribe, Barranquilla registrará un cielo de parcial a mayormente nublado, con una temperatura máxima de 34 °C y "probables lloviznas sectorizadas durante la tarde". Por su parte, en Cartagena, se espera una jornada similar con lloviznas ocasionales y temperaturas que alcanzarán los 32 °C.

En el interior del país, Medellín presentará mayor nubosidad con lluvias ligeras sectorizadas hacia la tarde, manteniendo una máxima de 27 °C. Tunja permanecerá con un cielo mayormente nublado pero con prevalencia de tiempo seco y una temperatura máxima de 19 °C. En el oriente, Bucaramanga tendrá precipitaciones ligeras durante la mañana, con una tendencia a tiempo seco para el resto del día y una máxima de 28 °C. Finalmente, en Cali, se prevén lloviznas matutinas seguidas de condiciones secas y una temperatura de 29 °C.



Alertas críticas: Deslizamientos e incendios

La situación de riesgo por fenómenos naturales es uno de los puntos más preocupantes del informe. Según el Ideam, "en total, 455 municipios se encuentran en algún nivel de alerta" por deslizamientos de tierra en las regiones Andina, Pacífica, Caribe, Orinoquía y Amazonia. La gravedad se concentra en 77 municipios con alerta roja, donde el departamento del Chocó lidera la lista con 16 municipios en riesgo extremo, seguido por Cauca y Huila con 13 cada uno, y Nariño con 10.

Contrariamente, el riesgo de incendios de la cobertura vegetal persiste en otras zonas. Se reportan 54 municipios en alerta en las regiones Andina, Caribe, Amazonia y Orinoquía. De estos, cinco se encuentran en alerta roja, con una incidencia particular en el departamento de Casanare (3 municipios), así como en Cundinamarca (1) y Vichada (1).



Panorama hidrológico y meteomarino

Las cuencas hidrográficas también presentan niveles de alerta significativos. En el área Magdalena-Cauca se han identificado "siete (7) rojas, cuatro (4) rojas puntuales, cuarenta y un (41) naranjas y cincuenta y siete (57) amarillas" por posibles inundaciones o crecientes súbitas. La región del Pacífico no se queda atrás, con nueve alertas rojas vigentes, mientras que en la Amazonía predominan las alertas amarillas.

En cuanto a las condiciones marítimas:



Mar Caribe: Existe alerta naranja en la parte occidental y suroccidental debido a la velocidad del viento y la altura del oleaje.

Existe alerta naranja en la parte occidental y suroccidental debido a la velocidad del viento y la altura del oleaje. Pacífico colombiano: Se mantiene la alerta naranja por tiempo lluvioso en las zonas centro y sur, además de alerta amarilla por pleamar.

Comportamiento de las lluvias y pronóstico en Bogotá

En las últimas horas, se ha observado una persistencia de nubosidad en el Pacífico y la región Andina, con lluvias fuertes registradas en departamentos como Chocó, Valle del Cauca, Antioquia y Cundinamarca. Para el resto del día, se espera que las lluvias de mayor consideración se concentren en Vaupés, Amazonas y el occidente de Boyacá.

En la capital de la República, Bogotá, el Ideam pronostica una mañana seca con cielo nublado. No obstante, "en horas de la tarde, son esperadas lloviznas de corta duración en diversas zonas de la ciudad", con una temperatura máxima estimada de 20 °C. Durante la noche se prevé el retorno de condiciones mayormente secas.