En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencias por lluvias
Juliana Guerrero
Juan Pablo Guanipa
Bad Bunny

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / "Régimen no tolera la solidaridad": Ramón Guanipa denuncia la nueva detención de su padre

"Régimen no tolera la solidaridad": Ramón Guanipa denuncia la nueva detención de su padre

El proceso de liberación de Juan Pablo Guanipa fue tan sorpresivo para el país como para su propia familia. Ramón Guanipa relató que se encontraba en otro estado cuando recibió la noticia y viajó de inmediato a Caracas para reencontrarse con su padre

Publicidad

Publicidad

Publicidad