"Régimen no tolera la solidaridad": Ramón Guanipa denuncia la nueva detención de su padre

La situación política en Venezuela ha dado un giro dramático tras la reciente liberación y posterior recaptura del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa. Guanipa, quien es considerado un símbolo de la oposición y una de las figuras más cercanas a María Corina Machado, fue detenido nuevamente al filo de la medianoche, apenas unas horas después de haber recuperado su libertad. Su hijo, Ramón Guanipa, ha denunciado que, hasta el momento, no existe información oficial sobre su paradero, aunque se presume de manera extraoficial que podría encontrarse en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Maripérez.



Una liberación efímera marcada por la incertidumbre

El proceso de liberación de Juan Pablo Guanipa fue tan sorpresivo para el país como para su propia familia. Ramón Guanipa relató que se encontraba en otro estado cuando recibió la noticia y viajó de inmediato a Caracas para reencontrarse con su padre. Sin embargo, no logró verlo, ya que para el momento de su llegada, el dirigente ya se encontraba en la calle y, poco después, fue interceptado por hombres encapuchados cerca de la medianoche. La detención ocurrió aproximadamente a las 11:45 p. m. en una vivienda cercana a donde se encontraba su hijo, sin que ningún familiar directo pudiera mediar en el proceso.



Contradicciones en las órdenes oficiales

A pesar de que la Fiscalía controlada por el régimen emitió comunicados indicando que Guanipa gozaría de detención domiciliaria, la realidad es que el dirigente no ha llegado a su hogar.

Juan Pablo Guanipa. Foto: AFP.

Ramón Guanipa confirmó que poseen físicamente la boleta de excarcelación, la cual solo imponía como medidas la prohibición de salida del país y la presentación ante tribunales cada 30 días. No existía en dicho documento ninguna restricción explícita sobre dar declaraciones o participar en actos públicos, lo que hace que la familia cuestione la legalidad de la "contramedida" aplicada por el régimen.



El motivo de la recaptura: Solidaridad política

La familia sospecha que el detonante de la recaptura fue la primera acción de Juan Pablo Guanipa al salir de prisión: visitar otros centros de reclusión para solidarizarse con los presos políticos que aún permanecen detenidos.

Según su hijo, este gesto de acompañamiento y sus declaraciones públicas no fueron del agrado del régimen, que interpreta cualquier manifestación, incluso pacífica, como un acto de confrontación. "Las palabras no matan a nadie", afirmó Ramón, subrayando que la detención es un acto de represalia por el peso político que su padre mantiene en las calles.

