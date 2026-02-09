En vivo
Más de 5 muertos y varios heridos deja tiroteo en un bar: murió el hijo del director de un periódico

Más de 5 muertos y varios heridos deja tiroteo en un bar: murió el hijo del director de un periódico

Según testigos, varios hombres armados y encapuchados llegaron en un automóvil, dispararon contra los clientes que ocupaban una de las mesas del bar y huyeron.

Más de 5 muertos y varios heridos deja tiroteo en un bar: murió el hijo del director de un periódico
Más de 5 muertos y varios heridos deja tiroteo en un bar: murió el hijo del director de un periódico
Foto: redes sociales
Por: EFE
|
Actualizado: 9 de feb, 2026

