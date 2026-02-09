En vivo
Petro liderará consejo de ministros en Montería para discutir emergencia

Petro liderará consejo de ministros en Montería para discutir emergencia

Petro informó que se atenderá la emergencia con la entrega de ayudas alimentarias, la compra de alimentos en las regiones afectadas y la expedición de decretos en el marco de la emergencia.

