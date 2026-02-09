Petro liderará consejo de ministros en Montería para discutir emergencia

El presidente Gustavo Petro viajará a Montería para encabezar un consejo de ministros en el que se analizará y proyectará un decreto de emergencia económica, social y ambiental, con el fin de atender las afectaciones generadas por el frente frío que ha dejado múltiples emergencias en varias regiones del país. El decreto aún no está listo y por ello será discutido junto a todo su gabinete.

El anuncio lo hizo a través de su cuenta de X, donde además señaló que las juntas directivas de las hidroeléctricas de Urrá e Hidroituango, tanto públicas como privadas, deben responder por no haber acatado, según él, la directriz de aplicar anticipadamente la nueva fórmula tarifaria para la energía. Petro afirmó que dio esa orden hace cuatro meses a las generadoras públicas, pese a que la fórmula será obligatoria a partir de 2027, y exigió a la Superintendencia de Servicios Públicos y al ministro de Minas, Edwin Palma, explicar por qué no se cumplió.

Gustavo Petro Foto: Presidencia - Ovidio González

De acuerdo con el presidente, si la nueva fórmula se hubiera aplicado, la hidroeléctrica de Urrá no estaría actualmente llena, las tarifas de energía habrían bajado más y el impacto de la emergencia sería menor. En ese contexto, criticó también a la Alcaldía de Medellín y a la junta directiva de EPM por el manejo de la situación.

Frente a las acciones del Gobierno, Petro informó que se atenderá la emergencia con la entrega de ayudas alimentarias, la compra de alimentos en las regiones afectadas y la expedición de decretos en el marco de la emergencia. El consejo de ministros en Montería será clave para definir estas medidas.



Finalmente, el mandatario arremetió contra la represa de Urrá, al señalar que habría beneficiado a terratenientes vinculados al despojo y a hechos de violencia contra comunidades indígenas.