El 80% de las vías terciarias de El Playón, Santander, registran derrumbes: Alcaldía

El municipio de El Playón se encuentra en una situación crítica tras el recrudecimiento de la temporada de lluvias, que ha dejado a la zona rural en un estado de vulnerabilidad extrema. El alcalde local, Luis Ambrosio Alarcón López, confirmó que la magnitud de los daños es devastadora para la movilidad del sector agropecuario, señalando que “nuestro municipio fue bastante afectado, especialmente en las vías terciarias, donde tenemos el 80-90% con deslizamientos y derrumbes”. Esta situación, derivada de la ola invernal que enfrenta el departamento, ha forzado la declaración oficial de calamidad pública y emergencia para agilizar la respuesta institucional.

La crisis no se limita únicamente al bloqueo de caminos por lodo y piedra, sino que ha escalado a la destrucción de infraestructura vital. El mandatario advirtió que existen puntos críticos donde las crecientes de los ríos incluso han destruido puentes, dejando a la comunidad rural en dificultad para realizar sus desplazamientos básicos.

Ante la gravedad del panorama, que se replica en varios municipios de Santander, el mandatario local trabaja para lograr apoyo por parte de la Gobernación y la oficina de Gestión del Riesgo de Desastres, pues son múltiples los tramos de vías que se deben despejar.

Mientras llega el apoyo departamental, la administración ya ha desplegado sus recursos técnicos para mitigar el aislamiento de las veredas. Actualmente, tres máquinas del municipio operan sin descanso en sectores estratégicos: una unidad trabaja en la zona de Betania, específicamente en la vereda San José de la Jardina; otra interviene en la zona de San Pedro de la Tigra y Planada de la Rumbazón para destapar los derrumbes en la vereda San Agustín; y una retroexcavadora tipo pajarita se encuentra en la zona de Quinales y San Benito del Rosario. Pese a que estas labores iniciaron de forma inmediata, la demanda de intervención supera la capacidad instalada inicialmente.



El alcalde de El Playón anunció que en el transcurso de esta semana se espera la llegada de más maquinaria para acelerar la rehabilitación de los pasos críticos y devolver la normalidad a las familias campesinas que hoy enfrentan los rigores del invierno.