Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Cristian Portilla recibió credencial de la Registraduría como nuevo alcalde de Bucaramanga

Cristian Portilla recibió credencial de la Registraduría como nuevo alcalde de Bucaramanga

El alcalde electo confirmó una auditoría exprés a la administración municipal para revisar el estado financiero y contractual dejado por los dos alcaldes encargados que estuvieron al frente de Bucaramanga antes de los comicios atípicos.

Alcalde electo de Bucaramanga Cristian Portilla.jpg
Imagen tomada en la certificación de la Registraduría. Alcalde electo de Bucaramanga Cristian Portilla
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de dic, 2025
Editado por: Alix Salamanca

