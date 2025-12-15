Cristian Portilla recibió credencial de la Registraduría como nuevo alcalde de Bucaramanga

La Registraduría Nacional del Estado Civil entregó este lunes el certificado electoral a Cristian Portilla, quien se convierte oficialmente en el nuevo alcalde de Bucaramanga tras obtener cerca de 63.300 votos, con el respaldo político del exmandatario Jaime Andrés Beltrán. Portilla iniciará formalmente labores desde este martes.

Durante el acto de entrega de la credencial, el nuevo mandatario agradeció a la Registraduría, a Dios, a su familia, a los partidos políticos que lo avalaron y a los más de 63 mil bumangueses que lo apoyaron en las urnas. Aseguró que este proyecto político es la continuidad de una visión de ciudad que comenzó con la administración de Jaime Andrés Beltrán y que fue validada democráticamente en estas elecciones atípicas.

Portilla calificó estos comicios como un precedente importante para Bucaramanga, al considerar que ratifican un modelo de gobierno enfocado en la seguridad, la competitividad y el desarrollo. En ese sentido, hizo un llamado al gobernador de Santander, a quien reconoció como el gobernador de todos los ciudadanos, para aunar esfuerzos junto con el Gobierno Nacional y el área metropolitana frente al principal reto de la ciudad: la seguridad.

“El reto es proteger a Bucaramanga y recuperar el rumbo de una ciudad segura, que en los últimos meses y medio se ha visto afectada. Debemos activar nuevamente el plan Candado y colocar los ojos del departamento y de la Nación sobre Bucaramanga”, señaló.



El alcalde electo también se refirió al papel del Concejo Municipal, indicando que los concejales son conscientes de los desafíos de ciudad y que lo que se espera de su administración son resultados concretos y una visión clara de Gobierno. Además, explicó que su llegada al cargo responde al cumplimiento de una orden judicial, tras una vulneración de garantías constitucionales que, según dijo, debían ser reparadas.

Portilla anunció que su primera acción administrativa será ordenar una auditoría forense exprés, con acompañamiento de las autoridades, para conocer el estado financiero y contractual en el que recibe la Alcaldía. Afirmó que Bucaramanga conocerá los resultados de la gestión de los dos alcaldes interinos que estuvieron al frente del gobierno local durante los últimos dos meses.

En materia de seguridad y convivencia, informó que expedirá un decreto para prohibir el consumo de drogas en las calles, con el fin de garantizar tranquilidad a comerciantes, trabajadores, turistas y visitantes. “Mi compromiso es brindar seguridad para que la economía se reactive y Bucaramanga vuelva a ser un destino seguro”, dijo.

Publicidad

Finalmente, anunció que realizará visitas sociales, entre ellas al asentamiento 12 de Octubre, para atender a las familias vulnerables, y que el empalme administrativo se hará bajo principios de transparencia y lucha contra la corrupción. Confirmó además que el alcalde encargado, Javier Sarmiento, ya se puso a disposición para facilitar este proceso.