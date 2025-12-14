En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Copa BetPlay
Zulma Guzmán
María Corina Machado

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Nuevo alcalde de Bucaramanga anuncia mano firme en seguridad tras victoria electoral

Nuevo alcalde de Bucaramanga anuncia mano firme en seguridad tras victoria electoral

Tras una victoria contundente, Cristian Portilla llamó a la unidad de la ciudad incluso a sus detractores, y anunció un gobierno enfocado en seguridad, movilidad, empleo y apoyo al empresariado.

Publicidad

Publicidad

Publicidad