Nuevo alcalde de Bucaramanga anuncia mano firme en seguridad tras victoria electoral

Con más de 63.317 votos, Cristian Portilla fue elegido como el nuevo alcalde de Bucaramanga en las elecciones atípicas, consolidando un proyecto de ciudad enfocado en seguridad, unidad, competitividad y desarrollo económico.

Tras conocerse los resultados, Portilla agradeció a Dios, a su familia, a su equipo de trabajo y al exalcalde Jaime Andrés Beltrán, a quien calificó como un líder clave en el proceso de transformación que vive la capital santandereana.

“Gracias a las más de 63.000 personas que fueron a las urnas y respaldaron este proyecto de ciudad. Bucaramanga seguirá por el rumbo de una ciudad segura, competitiva y con oportunidades para todos”, expresó el mandatario electo.

Portilla hizo un llamado a la reconciliación y a la unidad, asegurando que la etapa electoral ya terminó y que ahora comienza un trabajo conjunto por Bucaramanga.



“La campaña ya pasó. Hoy el llamado es a unirnos todos en pro de sacar a Bucaramanga adelante. Esta ciudad tiene grandes retos y solo los vamos a lograr si trabajamos juntos”, afirmó.En ese mismo sentido, se refirió a la oposición y a los ataques que, según dijo, marcaron la contienda electoral.

“Fuimos víctimas de calumnias y ataques que la ciudad reprocha. Pero hoy la justicia prevalece y la verdad siempre sale a la luz. Es momento de unirnos por Bucaramanga”, señaló.

Uno de los anuncios más contundentes del nuevo alcalde fue el primer decreto que expedirá, el cual prohibirá el consumo de sustancias psicoactivas en todos los parques de la ciudad.

“Ni un solo parque para los bandidos o delincuentes. Los parques volverán a ser espacios para la familia”, enfatizó. Asimismo, confirmó que se fortalecerá el Plan Candado, estrategia de seguridad que dio resultados durante la administración anterior, y se reforzará el trabajo articulado con la Policía Nacional y el Ejército, con el objetivo de convertir a Bucaramanga en la ciudad más segura de Colombia.

En materia de movilidad, Portilla reconoció que es uno de los principales retos de su mandato y anunció que se dará continuidad a las grandes obras viales para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

El alcalde electo también se refirió al incendio ocurrido en el asentamiento humano 12 de Octubre, asegurando que su gobierno brindará atención urgente e integral a las familias damnificadas.

“Vamos a estar allí. La prioridad será atender a estas familias con todas las capacidades institucionales”, indicó.Además, anunció que se reintegrarán 16 funcionarios que, según explicó, fueron desvinculados de manera arbitraria, tras decisiones judiciales que les dieron la razón.

“Los vamos a recibir con todas las garantías y el respaldo institucional que merecen”, concluyó.Con este resultado, Cristian Portilla asume el reto de liderar a Bucaramanga en un momento clave, con el compromiso de fortalecer la seguridad, la economía, la movilidad y la cohesión social en la ciudad.