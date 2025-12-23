En vivo
EEUU destruye una nueva lancha de "narcotráfico" en el Pacífico y mata a una persona

EEUU destruye una nueva lancha de "narcotráfico" en el Pacífico y mata a una persona

La embarcación fue calificada por el Comando Sur de Estados Unidos como "de bajo perfil" y fue destruida en aguas internacionales, al tiempo que informó sobre la muerte de una persona producto del ataque.

Pacifico.png
Ataque en Pacífico
Foto: Captura de pantalla
Por: EFE
|
Actualizado: 23 de dic, 2025

