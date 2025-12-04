En vivo
'Pollo Carvajal'
Angie Rodríguez
Jean Claude Bossard
Llamada Trump - Maduro

EE.UU ataca nueva lancha en el Pacífico en pleno debate por legalidad de operaciones; hubo muertos

El ataque fue anunciado por el Comando Sur en su cuenta oficial de X y presentado como parte de las operaciones de la ofensiva 'Lanza del Sur' y provocó la muerte de cuatro tripulantes, descritos como "narcoterroristas" por el Ejército.

Estados Unidos reporta nuevo ataque a lancha en el Pacífico: seis muertos
Foto: X @SecWar
Por: EFE
|
Actualizado: 4 de dic, 2025

