Llamada de Trump y Maduro
Aviones A320
Miguel Uribe Londoño
Alias 'Calarcá'

Abogado de Petro asume defensa de familia de pescador "asesinado" en ataque a lancha en el Caribe

Abogado de Petro asume defensa de familia de pescador "asesinado" en ataque a lancha en el Caribe

El Gobierno identificó a Carranza, un pescador "pobre" de la ciudad de Santa Marta, como una de las víctimas del bombardeo estadounidense del pasado 16 de septiembre.

Foto: captura de video
Por: EFE
|
Actualizado: 2 de dic, 2025

