¿Por qué el colombiano sobreviviente de ataque en narcolancha del Caribe quedó libre y sin cargos?

Fuentes al interior de la Fiscalía confirmaron que no existe ninguna investigación contra Jhonatan Obando Pérez, de nacionalidad colombiana y uno de los sobrevivientes del ataque de Estados Unidos contra un submarino en el Caribe, quien fue repatriado el pasado 18 de octubre.

Incluso, el presidente Gustavo Petro confirmó el arribo de Obando Pérez al país y aseguró que sería procesado conforme a las leyes nacionales.

Esas mismas fuentes tras ser consultadas por este medio señalan el objetivo de la indagación es establecer qué estructuras criminales estarían detrás de estas operaciones, así como las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se produjeron los hechos.

Obando Pérez no llegó como capturado ni enfrenta cargos en su contra, ya que hasta el momento no existe un informe de policía judicial que lo vincule formalmente con el caso. Por esa razón, la Fiscalía no adelanta proceso alguno en su contra.



El caso se encuentra en etapa preliminar, mientras se recopila información para definir si hay mérito para abrir una investigación formal.