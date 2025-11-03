Concejal de Tame quema bandera de Estados Unidos en plena instalación del Concejo

José Padilla, concejal de Tame, municipio del departamento de Arauca, protagonizó un hecho marcado por la polémica tras quemar una bandera en plena instalación del Concejo de ese municipio, el pasado 1 de noviembre.

Mientras lo hacía, Padilla aseguró que lo hacía en protesta contra la política exterior de Estados Unidos, lanzando, además, duras críticas al presidente Donald Trump y al secretario de Estado, Marco Rubio.

Ante el hecho, Yesid Cantor, el presidente del Concejo, lo calificó como una falta de respeto, y horas más tarde la corporación emitió un comunicado en el que aseguraron que el suceso fue un acto de vandalismo y anarquía que puso en riesgo la seguridad de todos los asistentes que se encontraban en el recinto en ese momento.

"Concejal" del Pacto Histórico, o sea de Gustavo Petro -@petrogustavo, en Tame, Arauca, José Padilla Guerra encendió y quemó una bandera de *Estados Unidos 🇺🇸* en lo que según él, es una defensa ante Gustavo Petro, y por supuesto, en favor del Cartel de los Soles de Nicolás… pic.twitter.com/ZeGQdeEk2Z — Javier Vivas Santana (@vivassantanaj_) November 1, 2025

El Concejo también anunció que tomará “medidas correctivas contra Padilla, de acuerdo con lo establecido por la ley y el reglamento interno de la institución”. También afirmaron que las medidas no tienen motivaciones políticas, sino que buscan preservar “el respeto, el orden y la imagen de la corporación”.



Asimismo, reiteraron su compromiso con la democracia, la tolerancia y la convivencia institucional.