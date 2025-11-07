En vivo
Mundo

Tres muertos en nuevo ataque de EEUU contra 'narcolancha' en el Caribe: "Los mataremos"

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, anunció el ataque por medio de su cuenta de Truth Social y aseguró que el bote traficaba "estupefacientes en el Caribe".

Nueva-Narcolancha.png
Nueva ataque a 'narcolancha'
Foto: Captura pantalla
Por: EFE
|
Actualizado: 7 de nov, 2025

