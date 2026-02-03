Por no abrir la puerta que pedía, pasajero agredió a conductor del SITP: ataque quedó en video

En video quedó el momento en que un pasajero de un bus del SITP agredió fuertemente a un conductor por no abrirle la puerta secundaria del articulado. Según relatan los testigos, el pasajero que iba vestido con un saco de color azul oscuro le pidió que abriera la puerta secundaria, es decir, la puerta del medio con rampa que es utilizada para pasajeros con alguna discapacidad.

En el video se ve como este sujeto con saco azul se abalanza encima del conductor y lo agrede con varios puños en su cabeza, mientras que el colaborador del SITP trata de defenderse colocando sus manos sobre la cara del agresor, tratando de quitárselo de encima. Así mismo, una mujer, a la que se desconoce su parentesco con el agresor, trata de evitar que este hombre siga golpeando a la víctima.

El agresor, al salir del bus, se ve que tiene varias heridas en su rostro tras la defensa del conductor. Por otro lado, Transmilenio se pronunció sobre lo sucedido, rechazando el hecho y haciendo la claridad de que la puerta secundaria o puerta de la mitad del bus se usa exclusivamente para personas con alguna discapacidad o mujeres en estado de embarazo.

“Transmilenio S.A reitera que los accesos a las rampas de los buses son para uso de personas en condición de discapacidad o mujeres gestantes, prioritariamente", aseguró la empresa.



Entre tanto, las investigaciones continúan y autoridades aseguran que están detrás del sujeto señalado para así establecer una sanción por agresión a un servidor público.