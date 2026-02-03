En vivo
Por no abrir la puerta que pedía, pasajero agredió a conductor del SITP: ataque quedó en video

Un nuevo caso de intolerancia se presentó en un bus del SITP en Bogotá. Según testigos del caso, un hombre le dio varios golpes a un conductor por no abrir la puerta que él quería, la puerta secundaria del vehículo.

