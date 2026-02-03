Estas son las condiciones de El Campín: 3 de febrero de 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este martes, 3 de febrero de 2026:



En la cuarta fecha de la Liga BetPlay, Pereira cayó ante Junior 3 - 2 y Tolima empató ante el Inter de Bogotá , terminando el compromiso con una nueva expulsión.

, terminando el compromiso con una nueva expulsión. El gerente del América de Cali habló sobre la actualidad del conjunto escarlata y su partido ante Fortaleza en Bogotá.

y su partido ante Fortaleza en Bogotá. Matino Hinestroza debutó con el equipo Vasco Da Gama en el partido contra Madueira. El compromiso finalizó sin goles.

en el partido contra Madueira. El compromiso finalizó sin goles. Daniel García, director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, IDRD , habló sobre el futuro de la cancha del estadio El Campín.

, habló sobre el futuro de la cancha del estadio El Campín. El entrenador del Cúcuta Deportivo se retira oficialmente de la dirección del equipo.

Nelson Flórez, exdirector del Cúcuta Deportivo, se pronunció sobre su decisión de salir del equipo.

Escuche el programa completo aquí: