Estas son las condiciones de El Campín: 3 de febrero de 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este martes, 3 de febrero de 2026:
- En la cuarta fecha de la Liga BetPlay, Pereira cayó ante Junior 3 - 2 y Tolima empató ante el Inter de Bogotá, terminando el compromiso con una nueva expulsión.
- El gerente del América de Cali habló sobre la actualidad del conjunto escarlata y su partido ante Fortaleza en Bogotá.
- Matino Hinestroza debutó con el equipo Vasco Da Gama en el partido contra Madueira. El compromiso finalizó sin goles.
- Daniel García, director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, IDRD, habló sobre el futuro de la cancha del estadio El Campín.
- El entrenador del Cúcuta Deportivo se retira oficialmente de la dirección del equipo.
- Nelson Flórez, exdirector del Cúcuta Deportivo, se pronunció sobre su decisión de salir del equipo.
Escuche el programa completo aquí: