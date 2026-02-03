En flagrancia, autoridades capturan a dos presuntos extorsionistas en Bucaramanga

En un operativo adelantado por el Gaula de la Policía Nacional, fueron capturadas en flagrancia dos personas un hombre y una mujer, cuando recibían la suma de cinco millones de pesos, producto de exigencias económicas realizadas a un comerciante de la ciudad de Bucaramanga.

El general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, explicó que la acción fue posible gracias a denuncias ciudadanas recibidas en sectores como la 105 de Provenza y la Plaza Satélite.

“Habíamos venido recibiendo denuncias de personas en estos sectores, por lo que se analizaron más de 100 cámaras de seguridad, esto permitió capturar a dos personas cuando recibían un pago de cinco millones de pesos. Además, se les incautaron panfletos alusivos a grupos armados”, señaló el oficial.

De acuerdo con las investigaciones, los capturados presuntamente intimidaban a sus víctimas mediante llamadas telefónicas y mensajes extorsivos, enviando en tiempo real fotografías de los establecimientos comerciales y haciéndose pasar como integrantes de grupos armados organizados, entre ellos el Ejército Gaitanista Clan del Golfo y el ELN, con el fin de presionar el pago de cuotas que oscilaban entre uno y cinco millones de pesos.



En el marco del plan antiextorsión, las autoridades revisaron más de 200 cámaras de seguridad y analizaron cerca de 300 horas de video, lo que permitió establecer la existencia de múltiples víctimas y la posible participación de los capturados en otros hechos similares.

Durante el procedimiento, fueron incautados una motocicleta, dos teléfonos celulares y varios panfletos extorsivos, los cuales, al parecer, eran utilizados para la comisión de estos delitos.

La Policía Nacional reiteró el llamado a comerciantes y ciudadanía en general para que denuncien cualquier exigencia económica o amenaza relacionada con la extorsión, a través de la línea 165 del GAULA, la línea 123 o los demás canales institucionales, recordando el mensaje “Yo no pago, yo denuncio”.