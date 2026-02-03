En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Reunión Petro - Trump
'Pipe Tuluá'
Iván Cepeda
Fuertes lluvias

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / En flagrancia, autoridades capturan a dos presuntos extorsionistas en Bucaramanga

En flagrancia, autoridades capturan a dos presuntos extorsionistas en Bucaramanga

La Policía los interceptó cuando recibían 5 millones de pesos producto de amenazas hechas a comerciantes, haciéndose pasar por grupos armados.

Gaula capturó a dos personas por extorsión en Bucaramanga.jpg
Gaula capturó a dos personas por extorsión en Bucaramanga.jpg
Imagen de las autoridades. GAULA capturó a dos personas por extorsión en Bucaramanga
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 3 de feb, 2026
Editado por: Alix Salamanca

Publicidad

Publicidad

Publicidad