En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Messi
Amnistía en Venezuela
Petro
Emergencia económica

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Tres homicidios sacuden a Bucaramanga; dos ocurrieron en menos de dos horas

Tres homicidios sacuden a Bucaramanga; dos ocurrieron en menos de dos horas

Las víctimas habrían sido atacadas por hombres en motocicleta. La Policía no descarta ajustes de cuentas por control del microtráfico.

Publicidad

Publicidad

Publicidad