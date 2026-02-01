Suspenden a jugador de 76ers por 25 partidos tras violar el reglamento antidrogas de la NBA

Paul George fue suspendido por 25 partidos por violar el reglamento antidrogas de la NBA. La sanción, anunciada por la liga norteamericana, es de efecto inmediato y será sin salario para el alero de los Philadelphia 76ers. La NBA no precisó la sustancia que consumió el jugador.

La decisión fue comunicada el sábado 31 de enero y comenzará a aplicarse desde el próximo partido de los Sixers, programado para este sábado frente a los New Orleans Pelicans. Se trata de una sanción directa por infringir las normas antidrogas de la liga, según el comunicado oficial.

En declaraciones recogidas por la cadena deportiva estadounidense ESPN, Paul George reconoció su “error”. El jugador explicó que, mientras buscaba recientemente un tratamiento para un problema personal, cometió el error de tomar un medicamento inapropiado. Además, asumió la responsabilidad total de sus actos y ofreció disculpas a la organización de los Sixers, a sus compañeros de equipo y a los aficionados de Philadelphia por las decisiones que tomó.

Paul George tiene 35 años y ha sido nueve veces All-Star. También fue medallista de oro con Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Durante la década de 2010 se consolidó como uno de los mejores jugadores en su posición, aunque en los últimos años su rendimiento se ha visto afectado por lesiones repetidas.



Desde su llegada a los Philadelphia 76ers en el verano de 2024, procedente de Los Angeles Clippers, George se ha perdido cerca de la mitad de los partidos de su equipo. Sin embargo, en el mes de enero logró encadenar encuentros consecutivos y firmó una actuación destacada de 32 puntos ante los Milwaukee Bucks el 28 de enero, para una media de 16 puntos.

Philadelphia ya disputó 47 de los 82 partidos de la temporada regular. Con ese panorama, la sanción permitiría que Paul George pueda regresar a la competencia justo antes del final del calendario regular, en la antesala de los playoffs, con los Sixers ubicados actualmente en la sexta posición de la Conferencia Este.