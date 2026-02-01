“El Meta es la ruta natural del país”: turismo regional se proyecta en Expomalocas 2026

En el marco de Expomalocas 2026, el turismo del departamento del Meta cobra un protagonismo especial como uno de los ejes de desarrollo regional. Así lo destacó Natalia Leiva, subdirectora general del Instituto de Turismo, al señalar que la feria se convierte en una plataforma estratégica para visibilizar la diversidad de destinos y experiencias del territorio.

“Expomalocas es supremamente importante porque es una vitrina que le permite llegar tanto a propios como a visitantes y mostrar lo mejor que tiene el departamento del Meta”, afirmó Leiva, al resaltar la presencia de la carpa Meta, un espacio que reúne a los 29 municipios con sus mejores operadores turísticos.

De acuerdo con la funcionaria, el evento atrae alrededor de 200.000 visitantes, una cifra que representa una oportunidad directa para dinamizar el turismo y fortalecer la economía local. Solo en los primeros tres días de feria, cerca de 7.000 personas han recorrido la carpa turística, donde los operadores han podido establecer contacto directo con potenciales viajeros interesados en conocer los destinos del departamento.

Leiva explicó que este escenario permite no solo promocionar la oferta turística, sino también avanzar en el cierre de negocios que se traduzcan en visitas efectivas a los sitios de interés del Meta, posicionándolo como un destino competitivo a nivel nacional. “Somos la ruta natural”, indicó, al referirse a la riqueza ambiental, cultural y paisajística que identifica al departamento.

