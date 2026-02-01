En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Messi
Amnistía en Venezuela
Petro
Emergencia económica

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Turismo  / “El Meta es la ruta natural del país”: turismo regional se proyecta en Expomalocas 2026

“El Meta es la ruta natural del país”: turismo regional se proyecta en Expomalocas 2026

Expomalocas 2026 se consolida como una vitrina clave para el turismo del Meta. Según el Instituto de Turismo del departamento, cerca de 200.000 personas visitan el evento, permitiendo a los 29 municipios mostrar su oferta y generar contactos comerciales con operadores y visitantes.

Publicidad

Publicidad

Publicidad