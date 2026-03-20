Murillo critica al Gobierno; caso Zulma Guzmán da giro: Recap programa completo, 20 de marzo de 2026

Recap Blu reúne los principales hechos del viernes 20 de marzo con entrevistas clave, análisis político y actualidad nacional e internacional.
- Luis Gilberto Murillo, excanciller y exembajador, cuestionó la respuesta oficial de la Cancillería y la Embajada de Colombia en Washington, al considerar que se actuó con premura ante información no confirmada, al tiempo que subrayó que estos temas deben tramitarse por canales institucionales. El también candidato presidencial insistió en que la reacción pública del Gobierno pudo haber amplificado innecesariamente la situación.
- Fabio Humar, abogado de Juan de Bedout, papá de la niña fallecida en caso Zulma Guzmán, reveló que hay más integrantes de la familia con presencia del tóxico, lo que podría cambiar el enfoque de la investigación. De manera indirecta, explicó que este hallazgo “abre una línea de investigación muy puntual para la Fiscalía”, que ahora deberá esclarecer cómo se produjo la exposición.
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