¿Qué hacer en caso de que su entrada al Estéreo Picnic 2026 no sea válida?

Este fin de semana se espera que miles de personas lleguen al Parque Metropolitano Simón Bolívar para disfrutar del Festival Estéreo Picnic 2026. Para aquellos que adquieron su boleta para un solo día, recibirán un QR en su celular para el ingreso, mientras los combos son a través de la manillas que funcionan también para el cashless.

Pero ha sucedido que suelen darse problema en el ingreso, sea que la manilla no lee o el QR, sin embargo, esto no significa que sea una entrada falsa o el código se encuentre mal y, por eso, hay soluciones que desde la organización han emitido para que los asistentes tengas en cuenta.

Estéreo Picnic 2026 Foto: Blu Radio

¿Qué hacer si no funciona la entrada del FEP?

En caso que al ingreso no haya funcionado su entrada, deberá comentarle a uno de los miembros de logística. De acuerdo con TicketMaster (encargados de las boletas), tendrá en las entradas principales puntos de ayuda para que no tenga que darle la vuelta al parque para encontrar una pronta solución. En cada uno habrá entre 15-20 personas encargadas de esta gestión.

Por otro lado, si antes de asistir no recibió su código QR o manilla, podrá comunicarse en los canales de atención del festival que sirven 24/7 para solucionar la gestión del ingreso al parque para esta edición del Festival Estéreo Picnic.



Lectura de boleta en el FEP // Foto: suministrada

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