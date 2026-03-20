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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Ojo, esto es lo que sí y lo que no puede llevar al Festival Estéreo Picnic 2026

Ojo, esto es lo que sí y lo que no puede llevar al Festival Estéreo Picnic 2026

El FEP cuenta con algunas restricciones que las personas deben cumplir, por lo cual las autoridades estarán revisando que se cumplan en su totalidad. Evite llevar estos objetos.

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