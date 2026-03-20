Ojo, esto es lo que sí y lo que no puede llevar al Festival Estéreo Picnic 2026

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Uno de los festivales más esperados del año por muchos es el Festival Estéreo Picnic y en su versión 2026 trae a un gran número de reconocidos artistas. El evento tiene lugar en el parque Simón Bolívar y se desarrollará por tres días consecutivos.
Desde el viernes 20 hasta el domingo 22 de marzo el evento reunirá a miles de asistentes, quienes esperan ver a sus artistas favoritos. Allí se presentarán bandas nacionales e internacionales de distintos géneros musicales, entre ellos:
No obstante, como es costumbre, el FEP cuenta con algunas restricciones que las personas deben cumplir, pues organizadores y autoridades estarán vigilando de que en el evento no haya contratiempos que afecten la seguridad de los asistentes.
Desde el Distrito, hicieron una serie de recomendaciones a los asistentes al festival que deben tener en cuenta para disfrutar de las bandas de manera tranquila y segura. Esto es lo que puden y no pueden llevar:
Asimismo, hay que tener en cuenta que las puertas para ingresar al FEP se abren a las 2:00 p. m. durante los tres días y el ingreso máximo es a la 1:00 a. m., la manilla Cashless no da ingreso al Festival.
En la entrada habrá requisa por parte de las autoridades por lo que se recomienda llegar con tiempo, pues el registro puede llevar algunos minutos. Por último, se recomienda mantenerse hidratado y bien alimentado durante el desarrollo del festival, además de cuidar los objetos personales en todo momento.