Ojo, esto es lo que sí y lo que no puede llevar al Festival Estéreo Picnic 2026

Uno de los festivales más esperados del año por muchos es el Festival Estéreo Picnic y en su versión 2026 trae a un gran número de reconocidos artistas. El evento tiene lugar en el parque Simón Bolívar y se desarrollará por tres días consecutivos.

Desde el viernes 20 hasta el domingo 22 de marzo el evento reunirá a miles de asistentes, quienes esperan ver a sus artistas favoritos. Allí se presentarán bandas nacionales e internacionales de distintos géneros musicales, entre ellos:



Tyler, The Creator

The Killers

Young Miko

Doechii

Peggy Gou

Interpol

Brutalismus 3000

Blood Orange

No obstante, como es costumbre, el FEP cuenta con algunas restricciones que las personas deben cumplir, pues organizadores y autoridades estarán vigilando de que en el evento no haya contratiempos que afecten la seguridad de los asistentes.



Lo que sí y lo que no puede llevar al Festival Estéreo Picnic 2026

Desde el Distrito, hicieron una serie de recomendaciones a los asistentes al festival que deben tener en cuenta para disfrutar de las bandas de manera tranquila y segura. Esto es lo que puden y no pueden llevar:



Lo que sí

Celulares y baterías portátiles

Maquillaje: sin espejos, vidrios, tijeras y/o pinzas.

Bloqueador solar: máximo 100ml.

Gafas de sol.

Impermeable

Sombreros y/o gorras.

Gel antibacterial: máximo 100 ml.

Termos y vasos vacíos.

Maletas: que no excedan 30x30x15 cm, de preferencias transparentes de plásticos, vinil o PVC.

Bolsas de mano: tamaño 11x16cm.

Bolsas de almacenamiento: transparentes, Ziploc o similares.

Canguros que no excedan 11x16 cm.

Lo que no

Armas, cuchillos, cadenas, objetos cortopunzantes y/o de vidrio (botellas, espejos, etc).

Artículos inflables.

Máscaras y/o pasamontañas.

Drogas o narcóticos.

Sillas plegables.

Instrumentos musicales.

Sombrillas.

Cámaras profesionales de fotografía o video.

Tabletas o Ipads.

Trípodes de fotografía y/o selfies sticks.

Dispositivos de grabación de audio.

Radios y/o walkie talkies.

Cigarrillos, vapeadores, encendedores y/o bolsas de nicotina.

Bengalas o cualquier tipo de elemento pirotécnico.

Alimentos y/o bebidas.

Mascotas.

Morrales de gran tamaño.

Apuntadores de láser.

Drones.

Camisetas de equipos de fútbol.

Aerosoles.

Asimismo, hay que tener en cuenta que las puertas para ingresar al FEP se abren a las 2:00 p. m. durante los tres días y el ingreso máximo es a la 1:00 a. m., la manilla Cashless no da ingreso al Festival.

En la entrada habrá requisa por parte de las autoridades por lo que se recomienda llegar con tiempo, pues el registro puede llevar algunos minutos. Por último, se recomienda mantenerse hidratado y bien alimentado durante el desarrollo del festival, además de cuidar los objetos personales en todo momento.