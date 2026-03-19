Cierres y desvíos en Bogotá por el Estéreo Picnic 2026: durarán cuatro días

A partir del 20 y hasta el 22 de marzo, Bogotá tendrá el Festival Estéreo Picnic en el Parque Simón Bolívar, por lo tanto, desde la Secretaría de Movilidad y de la mano de la Policía Metropolitana se adelantó un plan en la zona a partir de algunos cierres y desvíos para priorizar la llegada y salida de los miles de asistentes al evento.

"¡Los grandes eventos se adelantan en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa! Para llevar a cabo la actividad Festival Estéreo Picnic 2026 los días 20, 21, 22 y 23 de marzo de 2026, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó cierres viales en inmediaciones al Parque Simón Bolívar, donde se adelantará el evento", indicó la Alcaldía de Bogotá, confirmando que serán cuatro días de cierres en la zona.

Estéreo Picnic 2026 Foto: Blu Radio

Cierres viales – Festival Estéreo Picnic 2026

Avenida calle 63 (entre av. carrera 68 y av. carrera 60)



Calzada sur: cierre total

19 de marzo, 02:00 p. m. → 23 de marzo, 08:00 a. m.

19 de marzo, 02:00 p. m. → 23 de marzo, 08:00 a. m. Ciclorruta sur: cierre total

20 de marzo, 00:00 → 23 de marzo, 08:00 a. m.

20 de marzo, 00:00 → 23 de marzo, 08:00 a. m. Sendero peatonal sur: cierre total

20 de marzo, 00:00 → 23 de marzo, 08:00 a. m.

Glorieta av. calle 63 con av. carrera 60



Carril lento (occidente–sur): cierre

20 de marzo, 00:00 → 23 de marzo, 08:00

Avenida carrera 60 (entre av. calle 63 y av. calle 53)



Calzada occidental, ciclorruta y sendero: cierre total

20 de marzo, 00:00 → 23 de marzo, 08:00 a. m.

Avenida carrera 60 (entre transversal 59A y av. calle 63)



Calzada oriental: cierre total

20 de marzo, 00:00 → 23 de marzo, 08:00 a. m.

Avenida calle 53 (entre av. carrera 60 y carrera 66A)



Carril norte calzada norte: cierre

20 de marzo, 00:00 → 23 de marzo, 08:00 a. m.

Desvíos autorizados

Norte–sur por av. carrera 60: av. calle 63 al occidente → av. carrera 68 al sur.

Oriente–occidente por av. calle 63:

opción 1: av. carrera 68 al sur → av. calle 26 al occidente.

opción 2: av. carrera 70 al sur → av. calle 26 al occidente.

opción 1: av. carrera 68 al sur → av. calle 26 al occidente. opción 2: av. carrera 70 al sur → av. calle 26 al occidente. Norte–sur por av. carrera 68 hacia calle 63 oriente: continuar por av. carrera 68 al sur → av. calle 26 al oriente.

Occidente–oriente por av. calle 63: av. carrera 68 al norte → calle 67 al oriente → av. carrera 60 al norte → av. calle 68 al oriente.

Sur–norte por av. carrera 68 hacia calle 63 oriente: av. calle 53 al oriente.

Transito en la ciudad de Bogotá Foto: X @Bogota

Recomendaciones de movilidad si asistirá al Estéreo Picnic 2026

Para los miles de asistentes que estarán en el Simón Bolívar en los días de festival es recomendable revisar las rutas para antes y después del evento, teniendo en cuenta que TransMilenio tendrá a disposición rutas especiales durante el FEP, además, al tomar alguna aplicación de transporte, según Yango, se pide lo siguiente al usuario antes de abordar para una mayor tranquilidad:



Código PIN de validación, para confirmar que el pasajero aborda el vehículo correcto.

Botón SOS y asistencia 24/7, disponibles durante todo el recorrido.

Compartir viaje en tiempo real con contactos de confianza.

Controles automáticos de conducción segura, que monitorean velocidad y maniobras bruscas.

En cuanto rutas de TransMilenio, estas son las disponibles:



Ruta: Unicentro



AC 53 - KR 66 A

C.C. Metrópolis

Cafam Floresta

C.C. Iserra 100

Olímpica Calle 100

AK 15 - CL 101

C.C. Unicentro

C.C. Bulevar Niza

AV. Suba - CL 106

Ruta: Septimazo



AC 53 - KR 66 A

AC 53 - KR 37

Concejo de Btá

Planetario de Btá

C.C. San Martín

U. Javeriana

U. De La Salle

AK 7 - CL 72 Bis

AK 7 - CL 81

CL 94 - KR 14

Ruta: Av. 1 de Mayo

