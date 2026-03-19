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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Cierres y desvíos en Bogotá por el Estéreo Picnic 2026: durarán cuatro días

Cierres y desvíos en Bogotá por el Estéreo Picnic 2026: durarán cuatro días

El evento se llevará a cabo en Bogotá el 20, 21 y 22 de marzo, por lo que habrá varios cierres en la capital para priorizar el tráfico de los asistentes en la zona.

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