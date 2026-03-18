¿Aún quedan boletas para el Festival Estéreo Picnic 2026? Evite ser estafado

Restan solo dos días para que, finalmente, inicie el Festival Estéreo Picnic 2026. Cientos de personas aún mantienen la fe de poder asistir a este evento en la capital para ver a alguno de sus artistas favoritos que hacen parte del cartel oficial de esta edición.

Pero, por fortuna, a través de TicketMaster aún hay boletas disponibles para que esos fans puedan cumplir su deseo de ir a ver a sus artistas favoritos en esta edición del FEP.

Festival Estéreo Picnic, evento de música realizado en Bogotá Foto: Blu Radio

Estos son los precios del Estéreo Picnic 2026

Combo Creyentes 3 Días General



Aforo total: 6.100

6.100 Etapa 1

Aforo: 2.100 Precio boleta: $799.000 Cargo por servicio (IVA incluido): $162.000 Precio total: $961.000

Etapa 2

Aforo: 4.000 Precio boleta: $899.000 Cargo por servicio (IVA incluido): $182.000 Precio total: $1.081.000



Combo Creyentes 3 Días VIP



Aforo total: 900

900 Etapa 1

Aforo: 250 Precio boleta: $2.299.000 Cargo por servicio (IVA incluido): $466.000 Precio total: $2.765.000

Etapa 2

Aforo: 650 Precio boleta: $2.399.000 Cargo por servicio (IVA incluido): $486.000 Precio total: $2.885.000



Zona de Menores - Creyentes Combo 3 Días



Aforo total: 500

500 Etapa 1

Aforo: 500 Precio boleta: $699.000 Cargo por servicio (IVA incluido): $141.000 Precio total: $840.000



Evite caer en estafas de entradas falsas para el FEP

Especialistas en ciberseguridad advirtieron que los periodos de alta expectativa por eventos musicales suelen convertirse en escenarios propicios para el fraude digital. La urgencia por conseguir entradas, sumada a la escasez de boletas en plataformas oficiales, hace que muchos usuarios recurran a alternativas informales en internet, donde operan redes de estafadores.

“Los ciberdelincuentes saben que los conciertos generan urgencia y escasez de boletas. En ese contexto, crean páginas falsas, perfiles fraudulentos o enlaces engañosos para capturar pagos o robar datos personales”, advirtieron especialistas de Oplium, empresa dedicada a la ciberseguridad.



FEP 2025 Foto: AFP

¿Cómo poder acceder a boletas en el FEP 2026?

Quienes estén interesados en conseguir boletas para el Festival Estéreo Picnic 2026 podrán hacerlo con mayor anticipación si cuentan con una tarjeta Mastercard, ya que, gracias a una alianza con Páramo Presenta, algunos usuarios tendrán acceso a preventas entre 24 y 48 horas antes de la venta general.

Esto significa que podrán intentar comprar sus entradas antes de que se habiliten para todo el público, lo que aumenta las posibilidades de conseguirlas en un evento que suele agotarse rápidamente.