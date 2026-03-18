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Blu Radio  / Entretenimiento  / ¿Aún quedan boletas para el Festival Estéreo Picnic 2026? Evite ser estafado

¿Aún quedan boletas para el Festival Estéreo Picnic 2026? Evite ser estafado

Faltan solo dos días para que inicie el Festival Estéreo Picnic 2026 en Bogotá. El evento tendrá artistas nacionales e internacionales en escena.

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