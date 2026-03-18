¿Aún quedan boletas para el Festival Estéreo Picnic 2026? Evite ser estafado

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Restan solo dos días para que, finalmente, inicie el Festival Estéreo Picnic 2026. Cientos de personas aún mantienen la fe de poder asistir a este evento en la capital para ver a alguno de sus artistas favoritos que hacen parte del cartel oficial de esta edición.
Pero, por fortuna, a través de TicketMaster aún hay boletas disponibles para que esos fans puedan cumplir su deseo de ir a ver a sus artistas favoritos en esta edición del FEP.
Combo Creyentes 3 Días General
Combo Creyentes 3 Días VIP
Zona de Menores - Creyentes Combo 3 Días
Especialistas en ciberseguridad advirtieron que los periodos de alta expectativa por eventos musicales suelen convertirse en escenarios propicios para el fraude digital. La urgencia por conseguir entradas, sumada a la escasez de boletas en plataformas oficiales, hace que muchos usuarios recurran a alternativas informales en internet, donde operan redes de estafadores.
“Los ciberdelincuentes saben que los conciertos generan urgencia y escasez de boletas. En ese contexto, crean páginas falsas, perfiles fraudulentos o enlaces engañosos para capturar pagos o robar datos personales”, advirtieron especialistas de Oplium, empresa dedicada a la ciberseguridad.
Quienes estén interesados en conseguir boletas para el Festival Estéreo Picnic 2026 podrán hacerlo con mayor anticipación si cuentan con una tarjeta Mastercard, ya que, gracias a una alianza con Páramo Presenta, algunos usuarios tendrán acceso a preventas entre 24 y 48 horas antes de la venta general.
Esto significa que podrán intentar comprar sus entradas antes de que se habiliten para todo el público, lo que aumenta las posibilidades de conseguirlas en un evento que suele agotarse rápidamente.