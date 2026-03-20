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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Confirman el rival de la Selección Colombia en amistoso de despedida en Bogotá

Confirman el rival de la Selección Colombia en amistoso de despedida en Bogotá

La Selección Colombia jugará su partido de despedida el 29 de mayo ante Costa Rica en El Campín, mientras la Federación advierte que aún no hay boletería oficial a la venta.

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