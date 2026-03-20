Confirman el rival de la Selección Colombia en amistoso de despedida en Bogotá

Hoy, Ramón Jesurún, recién reelecto presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, anunció que la Selección Colombia jugará el próximo 29 de mayo su partido de despedida contra la selección de Costa Rica. El encuentro se disputará en el estadio El Campín, en horario por confirmar.

Este partido será antes de que la Selección viaje a Estados Unidos para su último amistoso, que será contra Jordania el 7 de junio. Los próximos partidos amistosos de la Selección serán el 26 de marzo contra Croacia y el 29 de marzo contra Francia.



Colombia jugará contra Costa Rica en su partido de despedida

Frente a la venta de boletería para el partido de despedida, Jesurún fue enfático en que aún no hay entradas a la venta. Así mismo, ayer la Federación Colombiana de Fútbol emitió un comunicado en el que advierte sobre la circulación de boletería fraudulenta para el partido de despedida de la Selección Colombia de mayores rumbo al Mundial de 2026.

La entidad aclaró que, hasta el momento, no ha sido seleccionado ningún operador oficial para la venta de entradas, por lo que cualquier ofrecimiento actual carece de autorización. En ese contexto, hizo un llamado a los aficionados para no dejarse engañar por terceros que promuevan la comercialización de boletas de manera irregular.

Además, reiteró que toda la información oficial será divulgada oportunamente a través de sus canales institucionales e insistió en la importancia de verificar siempre las fuentes antes de realizar cualquier compra.



Selección Colombia Foto: AFP

Aún no hay entradas a la venta para este partido

En lo que concierne a los amistosos con Croacia y Francia, anoche la Federación Colombiana de Fútbol publicó la lista de convocados para los dos primeros partidos.