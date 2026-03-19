Convocados Selección Colombia: estos son los elegidos por Néstor Lorenzo para amistosos

La espera terminó y en la tarde de este 19 de marzo, Néstor Lorenzo entregó la lista de 26 convocados para los amistosos frente a Francia y Crocia en el doble amistoso de fecha FIFA a finales de este mes.
Pese al rumor de Sebastián Villa, el volante no fue tenido en cuenta, pero sí aparecieron nombres como Carlos Gómez (Vasco Da Gama) o Gustavo Puerta (Racing de Santander) que sorprenden a los hinchas.
Convocados Selección Colombia
- Álvaro Montero – Vélez Sarsfield (ARG)
- Camilo Vargas – Atlas (MÉX)
- Carlos Gómez – Vasco da Gama (BRA)
- Daniel Muñoz – Crystal Palace (ENG)
- David Ospina – Atlético Nacional
- Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)
- Déiver Machado – FC Nantes (FRA)
- Gustavo Puerta – Racing de Santander (ESP)
- James Rodríguez – Minnesota United F. C. (USA)
- Jaminton Campaz – C.A. Rosario Central (ARG)
- Jefferson Lerma – Crystal Palace (ENG)
- Jhon Arias – S.E. Palmeiras (BRA)
- Jhon Córdoba – F. C. Krasnodar (RUS)
- Jhon Lucumí – Bologna F. C. (ITA)
- Johan Carbonero – Internacional S.C. (BRA)
- Johan Mojica – R. C. D. Mallorca (ESP)
- Jorge Carrascal – Flamengo (BRA)
- Juan David Cabal – Juventus (ITA)
- Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG)
- Kevin Castaño – River Plate (ARG)
- Luis Diaz – Bayern Múnich (GER)
- Luis Suárez – Sporting Club (POR)
- Rafael Santos Borré – Internacional S.C. (BRA)
- Richard Ríos – S.L. Benfica (POR)
- Santiago Arias – C.A. Independiente (ARG)Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers F. C. (ENG)
En desarrollo.