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Blu Radio  / Nación  / Petro cuestiona anulación del nombramiento de Cielo Rusinque: "Quieren debilitar mi Gobierno"

Petro cuestiona anulación del nombramiento de Cielo Rusinque: "Quieren debilitar mi Gobierno"

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario criticó el fallo del alto tribunal y defendió la formación académica de Cielo Rusinque.

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