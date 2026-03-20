Petro cuestiona anulación del nombramiento de Cielo Rusinque: "Quieren debilitar mi Gobierno"

El presidente Gustavo Petro reaccionó a la decisión del Consejo de Estado que dejó sin efecto el nombramiento de Cielo Rusinque al frente de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), al considerar que la medida busca debilitar a su administración.

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario criticó el fallo del alto tribunal y defendió la formación académica de la funcionaria. Según Petro, la decisión desconoce la validez de estudios realizados en reconocidas universidades francesas y afecta la independencia de la entidad encargada de vigilar a sectores económicos.

"El Consejo de Estado como institución nació en Francia, pero el Consejo de Estado de Colombia considera que no son creíbles los títulos obtenidos en las más prestigiosas universidades de Francia El fallo contra Cielo no solo insulta la instituciones académicas más legitimas del mundo, sino que se da para que la Superintendencia de Industria y Comercio no sea independientes de los vigilados poderosos. Se trata de debilitar mi Gobierno a cómo de lugar. No importa décadas de estudio comprobado y experiencia como profesora de la Universidad Externado de Colombia", escribió Petro.

El pronunciamiento del jefe de Estado se produjo luego de que la Sección Quinta del Consejo de Estado anulara el decreto de nombramiento de Rusinque. El tribunal concluyó que la funcionaria no cumplía con los requisitos legales exigidos para ocupar el cargo de superintendente.



La decisión resolvió varias demandas acumuladas que cuestionaban la legalidad de su designación. En particular, los demandantes argumentaron que Rusinque no acreditaba la experiencia ni la formación académica requeridas por la normativa vigente.

Durante el proceso, el Consejo de Estado solicitó información al Ministerio de Educación para evaluar la validez en Colombia de uno de los títulos obtenidos por la funcionaria en Francia. La cartera indicó que se trataba de un título propio, cuya convalidación debía analizarse para determinar si correspondía a un posgrado reconocido en el país.

Se trata de debilitar mi Gobierno a cómo de lugar. No importa décadas de estudio comprobado y experiencia como profesora de la Universidad Externado de Colombia

El alto tribunal concluyó que no se logró demostrar plenamente el cumplimiento del requisito académico exigido. En el fallo también se analizó la pertinencia de la experiencia laboral presentada por Rusinque, en relación con las funciones de la SIC, que incluyen temas como competencia económica, protección al consumidor, propiedad industrial y manejo de datos personales.

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En ese sentido, la corporación señaló que el posgrado acreditado se centraba en ciencias políticas, un campo que, a su juicio, no guarda afinidad directa con las áreas técnicas requeridas para el cargo. Por esta razón, determinó que no se cumplía con los criterios establecidos en el manual de funciones.